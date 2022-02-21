Можуть фантазувати скільки завгодно, – Данілов про "обстріл" прикордонного пункту в Росії

ФСБ Росії повідомила про так званий "обстріл" прикордонного пункту у Ростовській області. Вину за це переклали на ЗСУ. У РНБО кажуть, що українці до цього не мають жодного відношення.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив під час форуму "Безпечні та заможні громади майбутнього". Данілов спростував усю інформацію, яку раніше оприлюднила ФСБ.

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Українські військові ведуть вогонь лише, коли є загроза життю

Секретар РНБО зазначив, що українські військові ведуть вогонь лише у випадку, якщо є загроза життю нашим військовим. До цих обстрілів, про які говорять у Москві, Україна не має жодного відношення.

Ми попереджали, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити все, що завгодно і ми до цього готові,

– сказав Данілов.

У РНБО кажуть, що Україна повністю розуміє, що відбувається з безпекою і готова до викликів. Спровокувати Україну такими діями у Росії не вийде.

Черговий фейк про "обстріли" від Росії: коротко

Федеральна служба безпеки Росії повідомила про "обстріл" прикордонного пункту в Ростовській області.

Снаряд начебто повністю зруйнував будівлю за 150 метрів від українського кордону.

У Росії запевняють, що за "обстрілом" стоїть ЗСУ.

Раніше російські ЗМІ повідомляли про ще кілька випадків, коли боєприпаси вибухали у цьому районі.

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