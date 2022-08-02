Чи можуть країни відмовитись від ядерної зброї: думка політолога

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світ перебуває за крок від ядерного знищення. Тому він закликав держави відмовитися від ядерної зброї. Але навряд чи це взагалі хтось зробить.

Про це 24 каналу розповів український політолог Тарас Семенюк. За його словами, немає жодних передумов, щоб якась з держав відмовилася від ядерної зброї.

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Ядерна зброя – потужна страшилка

Він наголошує – сумнівно, що хтось з так званого "ядерного клубу" країн ризикне використати цю зброю. Адже відповідь буде миттєвою. Від цього ніхто не виграє, і усі про це знають.

Ядерна зброя – попереджувальний знак, лякалка, страшилка. Всі розуміють, якщо одна з країн застосує ядерний удар, одразу буде відповідь. І, повірте, всі до цього готові. Тому ризикувати навряд чи реально хтось буде, – зазначив Семенюк.

Це стосується і загрози ядерного удару по Україні з боку росії. Та й тим паче, що під час використання такого механізму не все залежить від путіна. Цей процес проходить через кількох людей. Тому ймовірно, що хтось не ризикне виконати такий злочинний наказ, якщо він реально буде.

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Світ перебуває на межі ядерного знищення – генсек ООН