Незаконних заробітчан з Китаю затримали на Тернопільщині

На виробництві, що неподалік Збаража, працювали 4 мігранти з Китаю. Двоє з них працювали нелегально.

Поліцейські встановили, що в одного з чоловіків закінчився дозволений законодавством термін перебування в Україні. Інший мігрант був без дозволу на працевлаштування.

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Правоохоронці склали щодо порушників адмінпротоколи. Наразі розв'язують питання, щоб примусово повернути мігрантів до Китаю. Крім цього, до адміністративної відповідності за порушення правил працевлаштування іноземців притягнули директора підприємства.

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Як поліція протидіє нелегалам

Правоохоронці повідомили, що в Україні з 1 вересня проводять профілактичні заходи під назвою "Мігрант". Вони мають протидіяти нелегальній міграції.

З початку операції тернопільські правоохоронці задокументували 4 кримінальні правопорушення, які вчинили іноземці. Вже розпочали кримінальні провадження за статтями про умисне легке тілесне ушкодження та підроблення документів.

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Крім того, правоохоронці надіслали до міграційної служби 13 звернень щодо примусового повернення іноземців до їхніх країн походження, 5 звернень щодо заборони в'їзду та 2 щодо скасування дозволу на тимчасове проживання.

Нелегальні мігранти: останні новини

На литовсько-білоруському кордоні перебувають нелегали з Ірану, Іраку та Сирії. Їх силою витискають до Литви.

Також на польсько-білоруському кордоні є значна кількість біженців з Афганістану.

Через потік мігрантів з Білорусі Польща 2 вересня запровадила надзвичайний стан.

На Тернопільщині рейди-перевірки щодо нелегалів триватимуть до кінця вересня 2021 року.