Можуть проголосувати за зміни, – Стефанчук про переозброєння армії

Верховна Рада може передбачити додаткові витрати, проголосувавши за зміни до бюджету. Мовиться про переозброєння української армії.

Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, це можна було б вирішити, якби міністерства чи відповідні профкомітети Ради починали порушувати ці питання до ухвалення бюджету.

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Стефанчук: Треба порахувати, скільки потрібно

Стефанчук вважає, що дуже важливо сформувати бюджетні пропозиції, якщо хтось не встиг. Зокрема, мовиться про міністра оборони Олексія Резнікова. "Наприклад, Резніков, який лише місяць працює на посаді, не повністю встиг зорієнтуватись, але бачить, що є реальна додаткова потреба на переозброєння", – додав він.

Треба порахувати, скільки потрібно. Тоді Верховна Рада може проголосувати зміни до Держбюджету, якщо відповідні пропозиції будуть збалансованими, зрозумілими та для цього є підстави,

– наголосив спікер парламенту.

Також він відзначив, що питання оборони – це пріоритет і базова потреба держави. "Наявні надходження мають раціонально розписувати й освоювати до кінця року", – пояснив Стефанчук.

Останні заяви спікера парламенту: коротко

Руслан Стефанчук попросив уряд Ізраїлю розглянути присвоєння звання "праведника" українцям, які під час Голокосту рятували євреїв. Мовиться про Андрея Шептицького та Омеляна Ковча.

Спікер Верховної Ради повідомив, що заява про відставку Олександра Ткаченка все ще не зареєстрована в парламенті. Він припустив, що Ткаченко міг передумати.

Верховна Рада до кінця 2021 року не встигне розглянути законопроєкт про економічний паспорт українця. Зазначимо, його до парламенту вніс Володимир Зеленський. Стефанчук припустив, що перше читання може бути на початку 2022 року.

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Руслан Стефанчук зауважив, що через ухвалення законопроєкту №5600 будуть додаткові надходження до бюджету. Також Україна може отримати фінанси від потенційних партнерів, зокрема Великої Британії й США.