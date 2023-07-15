Чи можуть непридатного до служби змусити з'явитися у військкомат

Деякі роботодавці можуть вимагати працівників відвідати військкомати. Навіть якщо чоловік непридатний до служби.

Адвокат Андрій Межирицький пояснив, чому так відбувається і що робити в такому випадку.

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Чи може керівник змусити чоловіка піти у військкомат

Порядок військового обліку в Україні регламентується постановою № 1487, яку ухвалив Кабмін. Компанії, які найматимуть на роботу працівників без військово-облікових документів або іншим чином порушують його порядок, можуть бути оштрафовані. Через це можуть виникнути ситуації, коли роботодавці можуть вимагати працівників відвідати військкомати.

Адкокат підкреслив, що порядок оповіщення військовозобов'язаних про необхідність явки до ТЦК (вручення повісток) під час мобілізації не встановлений жодним нормативним документом. Тому використовуються положення нормативного акту, який регулює порядок оповіщення громадян про призов на строкову військову службу і їх прибуття на призовні дільниці:

Оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці здійснюється за розпорядженнями керівників районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Конкретні строки явки до призовних дільниць установлюються районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки в повістках, вручення яких проводиться через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності.

Тобто керівник підприємства має право оповіщувати працівників про необхідність явки до ТЦК. Але належним способом оповіщення, виходячи із вищезазначеної норми, є вручення повістки. Це єдиний документ, після отримання якого виникає обов’язок явки до ТЦК. Наказ по підприємству, хоча і може містити в собі таку ж саму інформацію як і в повістці, не може її замінювати.

Загалом, все просто – якщо керівник підприємства вручив чоловіку саме повістку від ТЦК, на що він має повноваження, до військкомату необхідно з'явитися. А якщо ні, то такий чоловік не вважаєтесь належним чином повідомленим про необхідність явки до ТЦК. І будь-які штрафи в цьому випадку неправомірні.

Чому може прийти повістка непридатному до служби

За словами адвоката, наявна на сьогодні практика свідчить, що ТЦК та підприємства ігнорують такі законодавчі вимоги. До складання Розпорядження посадові особи ТЦК не з’ясовують особисті дані працівників підприємств, тому Розпорядження надсилаються загальні, на всіх працівників, звісно без додавання повісток.

Керівник підприємства, щоб не вступати в конфлікт з ТЦК не повертає таке Розпорядження без виконання, а видає наказ, який доводить до відома працівників. Якщо людина не з'явиться до військкомату, їй можуть виписати постанову про адміністративне правопорушення та застосувати штраф в розмірі від 3 400 – 5 100 гривень. У цьому випадку потрібно оскаржувати таку постанову в суді.