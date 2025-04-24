Путіну потрібно щось показати 9 травня: чи здатні росіяни просунутися до Дніпропетровщини

Для російського диктатора Владіміра Путіна вкрай важливо продемонструвати бодай якісь здобутки до 9 травня – "сакральної" дати в його політичному календарі. Імовірно, він міг віддати наказ російській армії прорватися в напрямку Дніпропетровської області.

Втім, навряд чи окупанти здатні подолати навіть ті 5 – 6 кілометрів, що залишилися до адміністративної межі. В етері 24 Каналу ветеран російсько-української війни та майор запасу Олексій Гетьман пояснив, чому такий план виглядає малоймовірним.

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Які шанси має ворог просунутися до Дніпропетровщини

Українські бійці, посилаючись на російських полонених, розповідають, що до 9 травня Росія поставила собі за мету вийти щонайменше на Покровсько-Новопавлівський напрямок. Десь посередині цього фронту є також плацдарм, з якого ворог намагається просуватись у напрямку Дніпропетровської області.

Ймовірно, планується, щоб до цієї дати Путін міг оголосити: або про завершення так званої "СВО" в цій частині, або про початок нової фази – антитерористичної операції вже на території Дніпропетровської області, проти політичного керівництва України.

За словами Гетьмана, спроби вийти до адміністративного кордону Дніпропетровської області – це винятково політичне завдання. Бо насправді, коли плануються бойові дії – і наступ, і оборона – то враховують рельєф місцевості, погодні умови, ресурси, сили ворога тощо.

Адміністративні межі – умовні. У полі немає жодної фізичної лінії, яка б відділяла, скажімо, Донецьку область від Дніпропетровської. Вони існують хіба що на політичних картах. Але для публічних заяв, які хоче зробити Путін, цей кордон може мати символічне значення.

Зауважимо! На початку квітня CNN оприлюднило матеріал про можливу підготовку Росії до прориву на територію Дніпропетровщини. Голова Дніпропетровської облради прокоментував публікацію, зазначивши, що певна активізація російських військ справді спостерігається, однак лінію області ворог не перетинав. Він закликав критично сприймати подібні повідомлення.

До кордону з Дніпропетровщиною залишилось 5 – 6 кілометрів, залежно від того, звідки рахувати. Але з огляду на темпи просування ворога, навряд чи їм вдасться досягти цієї мети.

З такою швидкістю, з якою вони просуваються, не факт, що зможуть це зробити,

– припустив ветеран російсько-української війни.

Україні важливо утримувати позиції та вести бойові дії саме в тих районах, де існує загроза оточення чи захоплення населених пунктів. Наприклад, біля Покровська бої тривають уже понад пів року.

З військового погляду, межа між областями – це, по суті, формальність. Вона не впливає на тактичне планування на полі бою.

Чи просунулися росіяни до Покровська: дивіться на карті