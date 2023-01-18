Росія може почати масштабний наступ з Луганщини: в ОВА оцінили загрози

В американському Інституті вивчення війни розповіли, що масштабний наступ на Україну може початися саме з Луганщини. Однак наразі в регіоні захисники мають успіхи.

Про це для 24 Каналу розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

До теми ЗСУ долають навалу і просуваються біля Кремінної та Сватового, – Гайдай про успіхи на Луганщині

"В теорії все можливо. Росія – це 140 мільйонів людей. Мобілізацію ніхто не зупиняв. Путін сказав, що мобілізація завершена, але закон не підписав", – сказав Гайдай.

Мобілізовані також небезпечні

Очільник ОВА вважає, що росіяни не зможуть підготувати величезну кількість бійців за місяць чи 2. Проте вони здатні переодягнути цивільних у військову форму й дати їм зброю.

Це смертельно небезпечні люди, бо вони зі зброєю. Їх дуже багато. Подивіться, що відбувалося на Соледарі. Вони ж не мали тактики чи стратегії. Вони намагалися просуватися вперед і закидували тілами, – розповів Гайдай.

Він зазначив, що бої надзвичайно інтенсивні. Гайдай спілкувався з військовими, які говорили, що часто немає часу, щоб під час почистити зброю.

"Якщо вже зброя не витримує, а хлопці тримають наші позиції. Це говорить про мотивацію", – додав Гайдай.

Зверніть увагу – Гайдай про ситуацію у Луганській області: дивіться відео

Прогнози мають робити військові

Керівник ОВА наголосив, що повномасштабний наступ на Луганщині можливий, але прогнози мають робити військові. Захисники чудово бачать всю мапу бойових дій.

"Військові готуються зустрічати ворога. Поки поблизу Кремінної на Луганщині у наших військових є успіхи. Вони просуваються вперед. Про контрнаступ (ворога – 24 Канал) найближчими днями немає й мови", – зазначив Гайдай.

Бої поблизу Кремінної: останні новини