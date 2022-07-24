У росіян немає ані достатніх сил, ані можливостей увійти на Дніпропетровщину

Дніпропетровщина надійно укріплена від ворога, через що окупанти не мають шансів увійти до області. Водночас ЗСУ намагаються якнайдалі вибити ворога від кордонів Дніпропетровської області.

Протягом 24 липня на Дніпропетровщині все спокійно

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він написав, що у ворога наразі немає ані достатніх сил, ані можливостей, щоб увійти на територію Дніпропетровщини.

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Також Лукашук зазначив, що ситуація навколо Дніпропетровської області, зокрема навколо Криворізького, Синельниківського та Нікопольського районів – не змінилася.

Станом на цю хвилину на Дніпропетровщині все спокійно. Протягом дня неодноразово лунав сигнал повітряної тривоги, але минулося без прильотів ворожих ракет і без обстрілів,

– зазначив очільник Дніпропетровської облради.

Він додав, що Збройні Сили України роблять все можливе, щоб якнайдалі відігнати ворога від кордонів Дніпропетровщини і звільнити тимчасово окуповані області.

Попередні обстріли Дніпропетровщини

У ніч проти 23 липня російські окупанти продовжують цинічні обстріли Дніпропетровщин. О 2 годині ночі противник вдарив з РСЗВ по Нікопольському району. Також окупанти влучили і по Криворізькому району, Широківській і Зеленодольській громадах.

У Криворізькому районі в районі села Кошове 20 липня окупанти на танку навмисно стріляли в українські комбайни. Робітникам вдалося врятуватися.

18 липня армія агресора вкотре атакувала Нікополь з "Градів". Окупанти також обстріляли Синельниківський район Дніпропетровщини. Один із ударів припав на елеватор, через що зруйновано склади з зерном. За словами журналістів, там згоріло понад 5 тисяч тонн зерна.

Ввечері 15 липня російські військові атакували Дніпро ракетами Х-101 з Каспійського моря. Від рук ворога постраждали відразу два підприємства у місті.

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