Перестав бути для роселіт "рідним батьком", – Галлямов припустив, чи можуть "прибрати" путіна

В росії путіним незадоволений ні народ, ні тамтешні еліти. При цьому їх негативні відчуття ще будуть збільшуватися. Сума еліт й народу – може створити революцію.

Про це в ефірі 24 каналу заявив політолог Аббас Галлямов. Він зазначив, що незадоволення зʼявилося після вторгнення росії в Україну, тобто після 24 лютого.

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За його словами, тоді Путін перестав бути для російських еліт "рідним батьком". Хоч до цього він був для них потужним фактором стабілізації ситуації. Вони знали, що в країні є певні правила гри: "роби так, як говорить путін, й буде в тебе все добре".

Зараз виявилося, якщо ти будеш робити те, що говорить путін, – все буде погано. Тебе будуть обкладати санкціями, твою власність на Заході будуть конфіскувати,

– повідомив Аббас Галлямов.

"Захід для російських еліт – це головний центр притягання та центр їх життєвих стратегій. Я вас запевняю, навіть найпатріотичніші патріоти, коли в них зʼявляються гроші, намагаються знайти оптимальний спосіб їх вкладання десь у Швейцарії, у Франції, у Великій Британії, у США. Там же купують нерухомість й відправляють дітей вчитися", – пояснив політолог.

Він зазначив, що тепер раптово виявилося, що путін зруйнував цей звʼязок між росією й центром їх притягання. Тепер, якщо вони й попадуть на Захід, то не у свої будинки в Ніцці чи на Багамах, а потраплять в камеру в Гаазі.

Звісно, вони незадоволені цим. Вони поки бояться це невдоволення демонструвати, бо бояться путіна. А він поки достатньо сильний,

– зазначив Аббас Галлямов.

За словами експерта, дії можуть бути, коли виявиться, що путін не настільки страшний і сильний. Це вже відбувається в Україні, а також, коли у 2024 році почнеться масовий протест. В сукупності ці 2 речі приведуть до того, що еліти можуть ризикнути й спробувати виправити ситуацію, "прибрав" путіна.

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