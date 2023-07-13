Чи можуть російські генерали піти на Москву: політтехнолог назвав головну умову бунту

Російські генерали не можуть просто взяти та піти на Москву без серйозної підготовки озброєних людей. Також для цього мають бути покровителі у Кремлі.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він зауважив, що цю історію мають продумати.

Дивіться також Росія могла розділитися на 2 частини, директор ЦРУ дзвонив Наришкіну: події після заколоту

"Насправді, не так складно, але реалізувати небезпечно. Може й провалитися путч. Тоді полетять голови. Тут має бути повністю прописана стратегія", – наголосив політтехнолог.

Що треба для того, аби російські генерали пішли на Москву: дивіться відео

Усе треба врахувати

Мовиться також, зокрема, і про медійну підтримку. У цьому мають брати участь і олігархи зі своїми медійними ресурсами. Загалом є багато складових, які треба врахувати.

Бунт – справа непроста. Його треба якось ретельніше готувати,

– переконаний Тизенгаузен.

Хоч глава ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин і мав свій медійний ресурс, але до недозаколоту його підтримували й на федеральних російських каналах.

"Пригожин прокачав себе до цього. Коли ми бачимо, що хтось починає прокачуватися – лідер, здатний за собою повести – означає, що сигнал є", – сказав політтехнолог.

Що відбулося після недозаколоту