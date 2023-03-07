Резніков розповів, чи можуть у майбутньому скоротити розмір грошового забезпечення ЗСУ
Джерело:Liga.net
З 1 лютого в Україні розмір додаткових виплат для військовослужбовців став залежати від місця їхнього перебування. До того ж на розмір виплат відтоді впливає складність і специфіка бойових або спеціальних завдань, які вони виконують.
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, чи можуть надалі скороти виплати ЗСУ.
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Стале і стабільне фінансування
За словами міністра, ті, хто на передовій і виконують бойове завдання, "точно ніяк не постраждають".
Що стосується решти… Я не хочу на припущеннях щось будувати. Але ми проговорювали з президентом і прем’єром, що маємо забезпечити стале і стабільне фінансування сил безпеки та оборони,
– зазначив міністр.
Також Резніков назвав причини зміни порядку нарахування виплат військовослужбовцям, що серйозно критикують самі бійці.
Головні причини – справедливість
Він наголосив, що заощадження – це другий фактор, головний – це справедливість.
"Ми отримували сигнали саме від бійців про те, що хлопці, які реально на "нулі" і ризикують, отримують 100 000 гривень. А сили забезпечення, які за 20 – 30 – 40 кілометрів не ризикують так своїм життям, але теж отримують 100 000. Це несправедливо. Паралельно є військовослужбовці, в яких немає навіть БРки (бойового розпорядження – 24 Канал)", – додав Резніков.
За його словами, практика застосування показала, що потрібна модернізація. При цьому міністр підвів до того, що у кожного бійця є вибір:
"Ти хочеш отримати більше грошей, у тебе є мотивація – будь ласка, можеш рапорт подати. Навіть якщо ти не на "нулі" – тебе переведуть на лінію зіткнення. Ти вважаєш, що потребуєш ротації та відпочинку, але можеш виконувати менш ризиковане бойове завдання, – отримуй 30 тисяч гривень плюс грошове забезпечення. Якщо ні – просто грошове забезпечення", – заявив міністр оборони.
Що стосується економії, то, за словами Резнікова, на такій зміні порядку виплат держава заощадить близько 100 мільярдів гривень, які дозволять надалі "забезпечити живу тканину сектора безпеки":
Скільки отримуватимуть військові
- Нагадаємо, що з 1 лютого в Україні розмір додаткових виплат для військовослужбовців став залежати від районів їхнього перебування. Також на розмір виплат відтоді впливає складність і специфіка бойових або спеціальних завдань, які вони виконують.
- Мінімальні щомісячні заробітні плати для усіх військових Збройних Сил України, представників Національної гвардії та Державної прикордонної служби становитимуть не менше ніж 20 100 гривень. А от співробітники ДСНС та Національної поліції отримуватимуть щомісячні виплати на рівні не менше ніж 17 000 гривень, згідно з новими порядками.