Можуть скоротити воєнні видатки: як вплинуть економічні проблеми Росії на боєздатність її армії

Шалені витрати на війну та західні санкції, хоч і повільно, але руйнують її економіку Росії, бюджет якої на третину залежить від нафтогазових доходів. Перспектива зниження ціни на них неодмінно вдарить по російській економіці. Проте росіяни ще певний час зможуть підтримувати свою воєнну машину.

Таку думку висловив 24 Каналу доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач, зазначивши, що насамперед дохід від експорту енергоресурсів дозволяє Росії фінансувати війну в певних обсягах. У 2025 році вони сягнуть вже понад 200 мільярдів доларів, якщо додати до військового бюджету ще секретні видатки.

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Росіяни ніколи не жили богато

Длігач припустив, що коли Дональд Трамп і його радники розчаруються в можливості домовитися з Путіним проти Китаю, вони будуть змушені визнати, що єдиний вихід – це економічна і військова поразка Росії.

Тоді нищівні санкції, торгівельне ембарго, на його думку, призведуть до суттєвого скорочення валютних надходжень в Росію. Проте головне – вона перестане заробляти завдяки торгівельним операціям.

Відповідно, бюджет Росії суттєво скоротиться коштом військових видатків, тому що соціальні видатки вже немає куди скорочувати, а інвестиційні – вже давно оптимізовані.

Закупівля для Росії вимагає певного фінансового ресурсу чи певного обмінного фонду у вигляді бартеру, завдяки якому вдається отримувати військову техніку з Північної Кореї і продукцію подвійного призначення і безпосередньо військову продукцію з Китаю,

– підкреслив він.

Все це потребує того, щоб в Росії був якийсь об обмінний фонд, а в умовах тотального ембарго зробити це буде дуже складно. Тому росіянам, за його словами, доведеться орієнтуватися переважно на власне виробництво, яке також залежить від китайських верстатів, технологій і чіпів. Відповідно російська армія буде деградувати, і стане більш металевою, ніж інтелектуальною.

Зверніть увагу! Дональд Трамп має можливість завдяки економічним важелям повернути окуповані українські території. На думку громадського діяча із США Бориса Пінкуса, саме зниження цін на нафту, яке може ініціювати Трамп, стане катастрофою для економіки Росії та змусить Владіміра Путіна піти на поступки.

"Водночас без зовнішніх зв'язків, зовнішніх операцій, без надходжень валюти від російських операцій, саме завдяки рублям росіяни зможуть продукувати техніку, але попередніх поколінь, і фінансувати сім'ї загиблих військових чи тих, хто втратив працездатність. Також вони будуть в рублях платити зарплати", – зауважив доктор економічних наук.

Оскільки росіяни знехтували економікою задля реалізації політичних інтересів, то тепер у них немає жодних перешкод для друку рублів. Вони можуть їх випустити скільки завгодно, вводячи обмеження на купівлю валюти внутрішньому ринку.

Росіяни отримуватимуть зарплати в мільйонах рублів, але не зможуть на них купити долари. Проте на внутрішньому ринку вони зможуть придбати, зокрема, їжу. Росіяни ніколи не жили богато, тому і не треба починати,

– пояснив Андрій Длігач.

Приблизно за такою моделлю, на думку голови Adventer Group, Росія зможе ще кілька років фінансувати введення загарбницької війни. Проте навряд чи вона буде ефективною та успішною. Водночас технологізація українського війська йде семимильними кроками.