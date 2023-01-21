США посилюють тиск на ПВК "Вагнера": як це вдарить по компанії Пригожина

США визнають ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією і введуть нові санкції. Це потрібно, щоб унеможливити їхнє перебування на Заході.

Про це для 24 Каналу розповів Богдан Ференс – експерт-міжнародник, кандидат політичних наук. Він пояснив, чому США не визнали "Вагнер" терористами.

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"Швидше за все, у США прописані правові інструменти й механізми, які залучають після ухвалення рішень. Наприклад, про визнання певної організації терористичною або злочинною у контексті транснаціональної злочинності", – сказав Ференс.

Треба зважати на законодавство США

На думку експерта, у США порівнювали різні механізми й визначили, що визнання транснаціональної злочинної організації може ефективніше допомогти співпрацювати з європейськими колегами та їхніми спецслужбами. Відтак це унеможливить діяльність вагнерівців у західних країнах.

Проте це лише припущення. Потрібно дійсно розуміти специфіку національного законодавства і які служби залучають, щоб протидіяти, – зазначив Ференс.

Вплив рішення США

Політолог вважає, що рішення США однозначно вплине на діяльність вагнерівців і самого їхнього очільника Євгенія Пригожина. Учасники, які підписували й підписують контракти, матимуть пересторогу в пересуванні світом. Їх можуть затримувати на території інших країн.

"Я сподіваюсь, що це суттєво впливатиме на розповсюдження вагнерівців", – наголосив експерт.

Росіяни вербують іноземців

За словами Ференса, Росія використовує приватні воєнні кампанії для виконання завдань на території інших країн, тому потрібно підходити комплексно. Міжнародна координація різних служб може боротися з розширенням впливу таких організацій.

"Особливо важливо це робити у різних країнах, бо росіяни вербують до ПВК. Нещодавно була інформація про Сербію, яка має певні сентименти до Росії. Тут питання максимальної заборони розширення впливу подібних організацій. Також треба розуміти, що ворог можу створювати й клони ПВК", – додав Ференс.

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