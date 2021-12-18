Чи можуть в Україні незабаром провести онлайн-вибори: що каже Федоров

Питання проведення виборів у режимі онлайн повинні вирішувати Центральна виборча комісія і Верховна Рада. Однак у Мінцифри готові надавати технічну допомогу.

Про можливу участь Міністерства цифрової трансформації у процесі організації виборів в онлайн-форматі в інтерв'ю розповів очільник відомства Михайло Федоров.

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Онлайн-вибори залежить від ЦВК та Ради

Для виборів онлайн потрібно, щоб парламент проголосував зміни до закону про вибори, щоб ЦВК прийняла багато нормативки, попрацювала над реєстром виборців,

– заявив міністр.

Він додав, що Мінцифри не адмініструє реєстр виборців, який є базою для проведення виборів. Крім того, у відомстві не можуть реалізовувати проєкт без прийнятої нормативної бази. "Без того, щоб був відповідний закон чи постанова Кабміну. Тому що це фінансування проєкту, тому що це реалізація за планом", – пояснив посадовець.

Федоров зазначив, що потрібен чіткий алгоритм: ЦВК, закони. Однак, якщо буде потрібна технічна допомога міністерства, експертиза, то допомогу надаватимуть.

Перспектива онлайн-голосування у 2024 році

Щодо того, чи можливо провести онлайн-вибори у 2024 році, Федоров уточнив, що потрібно провести разом із ЦВК і міжнародними партнерами роботу щодо аудиту, а з парламентом – щодо законодавчого поля.

Тут питання навіть не технологічне, а законодавче. Тому я не можу так легко відповісти на це питання,

– сказав міністр.

Також він підсумував, що є алгоритм, якого потрібно дотримуватися.

Заява Зеленського про онлайн-вибори

На пресконференції 26 листопада Володимир Зеленський заявив, що триває робота щодо цифровізації виборів. Офіс Президента співпрацює з двома компаніями, Microsoft та Apple, над розробкою цифрової митниці, електронних виборів та здійснення перепису населення.

Президент наголосив, що онлайн-вибори можливі, однак не факт, що вони проходитимуть через Дію.

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