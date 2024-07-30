Чи можуть скасувати відключення електроенергії на наступні 3 місяці

Енергосистема України постраждала від масованих атак росіян, що спричинило значний дефіцит електроенергії. Потроху ситуація в енергетиці почала покращуватися.

Вперше за довгий час по всій Україні не застосовують графіки відключень світла. Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко в розмові з 24 Каналом припустив, чи справді найближчим часом не вимикатимуть електроенергію.

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Що буде з енергосистемою України в наступні 3 місяці

"Якщо винести за дужки питання потужних та системних обстрілів росіян по нашій критичній енергетичній структурі, як це було з березня по червень, тоді можна сказати одне: дійсно впродовж 3 наступних місяців будуть мінімальні відключення", – припустив Володимир Омельченко.

Оскільки будуть виходити з ремонту блоки атомних електростанцій. Також погода сприятиме зменшенню споживання електричної енергії.

Однак в осінньо-зимовий період, за прогнозом директора енергетичних програм центру Разумкова, буде дефіцит електроенергії. Але є шанс, що Україна зможе зберегти цілісність енергетичної системи.

Якогось системного блекауту не станеться. Знову-таки для цього потрібно ще дуже багато-багато працювати,

– констатував Омельченко.