Чи можуть вагнерівці захопити Рівненську АЕС з Білорусі: інтерв'ю з Подоляком

Після невдалого заколоту в Росії Євгеній Пригожин зі своїми найманцями мають переїхати до Білорусі. А звідти не так далеко до Рівненської АЕС. Чи був "переворот" Пригожина хитрим планом, щоб захопити атомну станцію у Рівненській області – читайте далі.

Такий сценарій в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розглянув радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Крім того, він прокоментував критичний стан Міхеіла Саакашвілі та заяву одіозного генпрокурора часів Віктора Януковича.

До речі Не Чорнобиль, але Фукусіма: чим загрожує вибух на ЗАЕС та як уберегтися

Нагадаємо, що в першій частині інтерв'ю ми вже розповідали про моторошний обстріл багатоповерхівки у Львові 6 липня, а також чого Україні очікувати від саміту НАТО у Вільнюсі. Деталі – читайте за посиланням.

Чи є загроза для Рівненської АЕС з Білорусі

– Усі спостерігають за Запорізькою АЕС, але є ще Рівненська АЕС, де поруч Білорусь і ПВК "Вагнера". То, може, росіяни не на ЗАЕС хочуть вчинити теракт, а десь з того боку?

По-перше, у такої ПВК як "Вагнера", має бути достатньо платоспроможний замовник – це Росія. Після публічного конфлікту з обнуленою репутацією Росії, Путіна тощо – країна-агресорка не буде замовником у ПВК "Вагнера", тому що це було б дико. По-друге, навіщо тоді "Вагнеру" було все це влаштовувати (заколот Євгенія Пригожина в Росії – 24 Канал)?

Це не та ціна, заради якої потрібно було б перейти у Білорусь. Тому що, якби план був такий, то для цього не треба було б так показово обнуляти Ростов, Вороніж, Липецьк та йти на Москву. Ціна ж непорівнянна. Тобто повністю обнулити репутацію своєї держави, щоби потім спробувати провести якусь "спецоперацію".

І третя дуже важлива складова – нині рекрутингові центри ПВК "Вагнера" працюють вже на міноборони Росії. Крім того, ті ув'язнені як основна ударна сила ПВК "Вагнера", останніми місяцями переходять виключно на контракти міноборони чи росгвардії.

До того ж психологічно ПВК "Вагнера" сильно ображена на росіян. Вагнерівцям немає сенсу йти воювати за Росію, маючи таку внутрішню образу, що їх недооцінили. Російська пропаганда сьогодні спотворює вчорашній "легендарний" вигляд ПВК "Вагнера".

Говорить, що вагнерівці – посередні бойовики, які воювати не вміють. "Дивіться, вони висіли 224 дні у Бахмуті, тоді як Маріуполь Сєргєй Шойгу "взяв" за 86 днів". Це звучить дико – "Маріуполь "взяли" за 86 днів", використовуючи всю армію Росії. Тобто, вони спотворюють образ "геройської" ПВК "Вагнера". А значить вагнерівцям немає сенсу це робити (воювати за росіян – 24 Канал).

І, нарешті, ключове – ми ж розуміємо всі ці плани, і тут я буду посилатися на Кирила Буданова, Сергія Наєва та Валерія Залужного, які отримали від президента відповідні накази щодо роботи на Північному напрямку та оборони. Зокрема, щоб ми відстежували ті чи інші дії будь-кого на території Білорусі, включно з ПВК "Вагнера".

Отже, менше конспірології. Вона дозволяє вийти з реального аналізу, реальної оцінки, тобто – відсікайте все зайве. Побудуймо інакше:

сьогодні маємо абсолютно ефективні розвідувальні структури . Все відстежуємо, розуміємо, аналізуємо, робимо профайлування тощо. Розвідка України перебуває на набагато вищому рівні, ніж розвідка Росії чи інших країн. Я хочу, щоби ми це оцінювали справедливо;

. Все відстежуємо, розуміємо, аналізуємо, робимо профайлування тощо. Розвідка України перебуває на набагато вищому рівні, ніж розвідка Росії чи інших країн. Я хочу, щоби ми це оцінювали справедливо; у нас вкрай ефективні Збройні Сили – вони розуміють завдання. Так, є певні нюанси щодо забезпечення. Я не ідеалізую систему, але це інший рівень підготовки та розуміння ризиків, а також інший рівень готовності ці ризики компенсувати та атакувати. Я не бачу тут жодного шансу для Білорусі, яка не має жодного досвіду, територіально втягнутися. Це вкрай небезпечна для них вже "операція";

– вони розуміють завдання. Так, є певні нюанси щодо забезпечення. Я не ідеалізую систему, але це інший рівень підготовки та розуміння ризиків, а також інший рівень готовності ці ризики компенсувати та атакувати. Я не бачу тут жодного шансу для Білорусі, яка не має жодного досвіду, територіально втягнутися. Це вкрай небезпечна для них вже "операція"; і політична складова. Тут я переходжу до аналізу ПВК "Вагнера", яка розгромлена, з обнуленою репутацією, та ображена на Росію. Насамперед вона не є ефективним інструментом ведення проросійської операції;

ведення проросійської операції; ми – це ж Україна. Ви ще вважаєте, що у Росії є хоча б один шанс перевернути хід цієї війни на свою користь?

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

Наскільки реальна загроза на ЗАЕС

– Супутники зафіксували нові об'єкти на даху четвертого енергоблока ЗАЕС, про мінування якого повідомляв Генштаб. МАГАТЕ, зокрема Рафаель Гроссі, стверджує, мовляв, "нічого там немає". Питання до Гроссі й до того, навіщо він говорить ту інформацію, якою не володіє?

У мене вкрай скептичне ставлення до Гроссі (очільник МАГАТЕ – 24 Канал), тому що це піар-менеджер піар-структури під назвою МАГАТЕ, яка отримує гранти для того, щоби проводити якісь нуклеарні саміти та почувати себе дуже добре. Не очікуйте від людей, які мають неформально інший мандат, ефективних дій.

До того ж була ж пропозиція України, зокрема Володимира Зеленського, щодо того, як нам треба вийти з цієї ситуації. Рік тому ми пропонували зону демілітаризації, відвід важких військ. Можна розширити моніторингову місію та зробити її миротворчою місією. Мовиться про МАГАТЕ чи ООН. Поставити певний контингент для того, щоби він міг контролювати процеси, які відбуваються в Енергодарі та навколо ЗАЕС.

Не було спроб реалізувати жоден з цих планів. Все, що робив Гроссі, він говорив: "У мене є "фантастичний" план – Україна має перестати думати про ЗАЕС". Тобто, має перестати так чи інакше звертати увагу на те, що там перебувають росіяни.

Він так не артикулював, я просто прибираю зайві ланки для того, щоби було зрозуміло, що робив Гроссі. І очікувати від нього якісь ефективні заяви нині – це нонсенс, тому що, по-перше, моніторингова місія дуже невеличка – дві людини з МАГАТЕ перебувають на ЗАЕС. І все, що вони там можуть – достатньо регламентовано росіянами. Тобто вони мають обмежений доступ до тих чи інших об'єктів.

Дивно виходити та поводитися як Гроссі. Він скаже: "Ми не бачимо там мінування". А він точно був там, де є мінування? Ну точно росіяни сказали: "Дивіться, йдіть сюди, панове з МАГАТЕ. Подивіться, ми тут мінуємо. Зафіксували це?".



Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі / Getty Images

Чи можна вважати, що зі здоровим глуздом людина буде відповідально заявляти, мовляв, "ми нічого не бачимо", коли йде війна такого масштабу як в Україні? Ні, не буде цього робити. Тому що мінування – це не так складно щодо часу.

Ба більше, ніхто нічого не показуватиме людям з МАГАТЕ, які, відповідно, не мають ніяких впливів. Росія не боїться МАГАТЕ щодо репресивних функцій цієї організації, тому що фактично керує цією організацією, має доступ до управлінських посад тощо.

Щодо "дивних об'єктів" на дахах 3 та 4 енергоблоків. Ми ж контролюємо все, пробуємо контролювати. Не тільки ми, але й наші партнери. Контролюємо, дивимося. Відповідно, одразу про це говоримо, щоби зафіксувати. Наприклад, мінування даху – це б означало, що потім Росія заявила про "приліт HIMARS". Росія ж примітивна.

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Я не хочу, щоб ми мали якісь ілюзії. Це не означає, що Росія не робитиме цього, тому що Росія сьогодні перебуває в стані афекту, коли не може мислити раціонально та робить ті чи інші дії винятково спираючись на свої плани.

Але ми це все зафіксували публічно. Тобто світ не зможе вдавати, як було 2 тижні після підриву Каховської дамби, мовляв, вони не зовсім розуміють, що там відбулося. А лише через 2 тижні сказали: "Так, це можна було підірвати тільки мінуючи мінімум трьома тоннами тротилу, наприклад, чи інші машинні зали". Але 2 тижні було щось на кшталт: "Ми не розуміємо що відбулося".

Отже, ми робимо свою роботу, ми це зафіксували, що будь-який ексцес на ЗАЕС – не має різниці його об'єм, масштаб – потребуватиме негайної реакції міжнародної спільноти. Ця реакція може бути тільки 3 планів:

негайні обмеження, призупинення всіх контрактів "Росатому" і негайні санкції проти нього;

зупинка всіх проєктів, які веде "Росатом", будує об'єкти атомної промисловості в інших країнах;

негайно саміт в Радбезі ООН щодо відповідного юридичного статусу: Росія – країна терористка.

Що відбувається на Кримському мосту

– Зараз бачимо на Кримському мосту шалені черги. Враження, що це штучно створені умови, адже там поставили навіть біотуалети. Можливо, чергу створили, аби показати, що туристичний сезон в розпалі, або вони щось конкретно шукають?

У мене трохи інше відчуття. Мені здається, що вони цю чергу створюють, щоб захищати Керченський міст (Кримський міст – 24 Канал). Тобто вони вважають, що Україна просуватиметься для того, щоб обмежити їм постачання резервів.

Керченський міст для росіян є об'єктом ризикованим. Тому там вони створюють цю штучну чергу і так, використовуючи людей, адже це для Росії притаманно, убезпечують цей міст від якихось спроб знищення.

Росія використовує своїх громадян винятково для захисту своїх об'єктів. Концепцію Путіна: "Ми стоятимемо за жінками з дітьми й так вестимемо бойові дії". Дивна істота? Дивна. Але ж він говорив про це публічно, і от вони сьогодні так роблять – використовують дітей, жінок, будь-кого для того, аби захищати об'єкт інфраструктури у Криму.

На Кримському мосту величезні черги: дивіться відео

Крім того, я хочу, щоб ми чітко розуміли та фіксували всіх, хто сьогодні виїжджає в Крим і хто робив це 9 років. Для мене вони не є туристами, вони є людьми, які приходять на окуповану територію, розуміючи, що це окупована територія, захоплена збройними силами іншої країни, й так беруть участь у скоєнні відповідного злочину.

Вони всі є цивільними окупантами з тими наслідками юридичного характеру, які вони мають потім понести. У момент, коли ми повернемо Крим – усі суб'єкти, які там "лежали на пляжі", мають понести відповідне юридичне покарання за міжнародним правом.

Однак сьогодні міжнародне право є умовним правилом поведінки для глобального світу, бо сьогодні немає ніяких запобіжників. Тобто, якщо ти порушив міжнародне право, то яку відповідальність несеш?

Але ми маємо з вами зрозуміти, що в межах міжнародного права усі суб'єкти, які переходять по Керченському мосту, маскуючи його від можливих ударів по ньому – є безумовними порушниками юридичних нормативів з відповідними юридичними наслідками для них. Вони не є туристами.

Путін замовив Саакашвілі: чи передадуть його Україні

– Володимир Зеленський поспілкувався з послом Грузії щодо Міхеіла Саакашвілі. Водночас голова керівної партії Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що посол Грузії з першого дня повномасштабного вторгнення перебував в Україні. Натомість виникає питання, що зробила сама Грузія від початку великої війни?

Грузинський уряд конкретно, чітко та демонстративно зайняв проросійську позицію. На жаль, сьогодні вони не віддадуть Саакашвілі. У такий спосіб вони, по-перше, підписують відповідні юридичні проблеми для себе на майбутнє. По-друге, відмовляються дотримуватися єдиного європейського санкційного тиску на Росію, як і Угорщина.

Вони ще й нахабно говорять: "Ми виконали всі вимоги, ви нам просто зобов'язані надати мандат для вступу до Європейського Союзу тощо". Вони абсолютно чітко підтримують інформаційно і дипломатично Росію у цій війні. Я маю на увазі не народ Грузії.

Уряд налякав суспільство тим, що начебто, якщо вони підтримуватимуть Україну, то Росія відкриє другий фронт в Грузії, тоді розпочнеться наступний етап війни, як було це у 2008 році. Вони обирають мовчати, щоб не мати проблем. Мовляв, нехай Україну знищують, але нас не чіпатимуть, якщо ми стоятимемо на колінах перед Росією і Владіміром Путіним.

– Мені "сподобалося" історія з тим, як грузинська опозиція сказала, мовляв, якби трошечки Євгеній Пригожин побув у Москві, вони теж планували йти та повертати свої території.

Якби заколот Пригожина проіснував 48 і більше годин, тоді всі зацікавлені сторони вже почали б проявляти свої ресурсні можливості, стратегічні та тактичні цілі. Але є так, як є.

Повернімось до Грузії. Трошки дивно слухати, що Георгій Закарашвілі – посол Грузії тут перебував. Це не має ніякого стосунку до політики країни. Посол є політичною фігурою, яка чітко фіксує політику країни в ставленні країни до Росії.

Отже, повертаючись до Саакашвілі, безумовно це замовлення Путіна. Саакашвілі є особистим ворогом Путіна, він його люто ненавидить. Путін з ним хоче робити те, що роблять в Грузії. Так само він ненавидить усіх нас.

З нами робитимуть те ж саме, якщо Україна цю війну не доведе до справедливого фіналу, бо російський режим є людинонависницьким. На окупованих територіях росіяни поводяться ще гірше, аніж в Грузії із Саакашвілі. Там вони взагалі українців нещадно нищать.

Тому це особисте замовлення Путіна і грузинський уряд, особливо Кобахідзе, це виконує. Немає сенсу шукати в цьому логіку, немає сенсу жити в ілюзіях, що грузинський уряд може поводитися інакше. Але ми маємо бути свідомими того, що, як тільки впаде Росія, в Грузії почнуться відповідні трансформаційні процеси. Суспільство поставить питання.

Саакашвілі у критичному стані / Скриншот з відео

Хай там як, Саакашвілі – експрезидент, який достатньо позитиву приніс для Грузії. До нього можна по-різному ставитися з політичної точки зору. Але не так, як це робить Кобахідзе та керівник грузинського уряду Гарібашвілі.

Програш Росії є важливим, бо закінчиться ера анклавів, проросійських маріонеток, зокрема в Грузії. Тому нам необхідно довести цю війну до логічного завершення. Якщо ми хочемо зберегти хоча б ще одне життя. У цьому випадку мовиться про Саакашвілі.

Я не говорю, що ми хочемо зберегти якомога більше життів українців – це очевидно. Сьогодні тяжко, але якщо ми не виграємо війну, у багатьох з нас не буде шансів жити. Однак треба ще одне життя поставити на кін, якщо ми хочемо виграти війну заради ще одного життя – у цьому випадку Саакашвілі.

Лукашенко вибухнув новими заявами

– Нові заяви від Олександра Лукашенка: ядерна зброя не буде застосована у так званій "спецоперації", а лише у разі агресії НАТО. Яке відношення має Лукашенко до НАТО і чи його компетенція коментувати використання ядерної зброї?

Це його компетенція, бо Росія використовує його як гутаперчевий фанфарон (зарозумілий базіка – 24 Канал). Тобто ця людина говоритиме ці дикі речі та фіксуватиме свою участь у скоєнні злочинів. Все, що говорить Лукашенко, логістичного й операційного пояснення не має. Він просто говорить заради того, щоб говорити.

Сьогодні він сказав, що ядерна зброя не використовуватиметься, а вчора він сказав, що не для того отримали її, щоб зберігати. Тобто людина абсолютно чітко фіксує участь у конкретному злочині. Починається він зі зламу договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а далі – про конкретні фактичні погрози іншим країнам.

Все одне за одне чіпляється – програш Росії дозволить пояснити світу, що договір про нерозповсюдження ядерної зброї достатньо ефективний, важливий і треба відповідно до нього ставитися.

– Лукашенко закликав українську владу сісти за стіл перемовин без попередніх умов. Мовляв, Києву можна вести перемовини про мирні угоди, але після контрнаступу з ним можуть не захотіти розмовляти.

Анекдотичний персонаж. Він це говорить вже 16,5 місяців. Дивно, що він постійно це повторює і хтось на це реагує, бо немає сенсу це робити.

Цей суб'єкт (Лукашенко – 24 Канал) має зрозуміти – це суверенітет України, її територія, Росія має вивести війська. Контрнаступ – це спроба захистити свою землю. Якщо Лукашенко цього не розуміє – йому краще дочекатися фіналу війни. Тоді йому в межах юридичних процедур достатньо ефективно це пояснять. Він буде вписаний у підручник поруч із Путіним, як вкрай негативний персонаж. Хай дочекається фіналу.

Йому бажано іноді помовчати й не говорити непотрібні речі. Бо Україна сама вирішуватиме, що і як робити для захисту домівок, дітей і свободи. Не Лукашенку давати поради. Йому краще б звернутися до "сміливого" Путіна і пояснити, чим раніше він виведе війська з території України, тим більше шансів у Лукашенка мати деякий час, щоб владнати свої справи.

Чиновник часів Януковича взявся коментувати втрати ЗСУ

– Генпрокурор часів Віктора Януковича Святослав Піскун почав розповідати про контрнаступ і втрати, які зазнає Україна.

Ми не знаємо його як "людину війни". Війну коментують перше – Верховний Головнокомандувач, у нього проводяться Ставки щодня й у нього є вся інформація. Друге – ЗСУ: Генштаб, безпосередньо Валерій Залужний вони перебувають в оперативній обстановці і розуміють, що відбувається. Третє – командувачі напрямків.

Учора (5 липня – 24 Канал) було інтерв'ю Олександра Сирського, де чітко розставлені акценти. Далі – представники розвідки, які ефективно можуть пояснювати. Це Кирило Буданов і Василь Малюк. Є відповідні військовослужбовці медійного плану, які перебувають на передньому краї, але знаходять час, щоб розповісти. Це перевірені джерела.

Є експертне середовище. Так, воно може не знати деталі, але розуміє логіку того, що відбувається. Мені дивно, що хтось виходить і робить заяви невідповідно до того хто він і що він сьогодні. Не звертайте увагу на персонажів, які ні з того ні з сього щось коментують. У них є корисливі мотиви, аби пробитися на інший рівень. Спокійно до цього ставимося.

– Чи зменшується кількість окупантів на наших територіях?

Безумовно зменшується, питання у кількості зброї. Чому ми говоримо про авіаційний компонент, а головне – далекобійні ракети. Тому що можна буде суттєво пришвидшити темп знищення окупантів на нашій території.

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Відтак, можна буде бити по дальньому тилу, де концентруються ресурси та резерви ворога, які підвозять по тому чи іншому напрямку на перший – другий ешелон оборони. Для цього треба далекобійна зброя, щоб знищувати їх на дальньому підступі до переднього краю.

Вони (росіяни – 24 Канал) зменшують свої ресурси та резерви. Але ще треба над цим працювати. Вони вклалися у цю війну. Це непроста війна – вона фундаментальна. Вона може не виглядати як третя світова, але як фундаментальна війна на локальній території. Бо тут відбувається розподіл: хто виграє, той і домінуватиме. Виграє Росія – домінуватиме авторитаризм і тероризм. Виграє Україна – домінуватиме демократія і свобода.

Ціна у цій війні величезна. Це про державність України та вільний мир з одного боку. А з іншого – це про існування російської концепції зовнішньої політики. Тому що Росія ніколи не вкладала в розбудову своєї країни, але вкладала в домінування: якщо що – ми вас знищимо.

Сьогодні йде обнулення головного міфу, на якому історично побудована російська державність і концепція існування. Росія програє і ми її такою не побачимо. Так, вона спробує мати реванші, але все буде обнулено.

Отже, давайте спокійно виконувати свою роботу, щоб виграти війну. Головне – забудьмо слово "компроміс". Не буде ніякого обміну територій на мир, бо це означає капітуляцію.