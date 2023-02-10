Придатний, обмежено придатний і поки непридатний: скільки існує категорій військовозобов'язаних

Від початку повномасштабного вторгнення триває загальна мобілізація. Водночас важливо памятати, що є певні категорії громадян, яких під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) визнають непридатними до служби.

Після того, як розпочалась широкомасштабна війна та загальна військова мобілізація, мережею почало поширюватись чимало неправдивої інформації стосовно того, хто може потрапити на фронт та за якого стану здоров'я. Майор ЗСУ Олександр Мельничук та пані сержант ЗСУ Інна Лапіна пояснили, у які категорії можуть відправити військовозобов'язаних після проходження ВЛК.

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Чотири категорії, які потрібно пам'ятати

Важливо, що після вручення повістки військовозобов'язаного не одразу відправляють на передову, як багато хто досі думає. Насамперед лікарі мають встановити, у якій групі військовозобов'язаний. Власне, йдеться про такі категорії:

придатний до проходження військової служби;

обмежено придатний;

непридатний на певний період за станом здоров'я (до моменту одужання);

повністю непридатний з виключенням з військового обліку.

Повністю придатна до служби людина може виконувати у війську різну роботу – залежить від рівня її підготовки. Водночас обмежено придатним особам також легко можуть знайти роботу в Збройних Силах. Мовиться про діловодство, куховарство, роботу в інформаційній та інших галузях.

Обмежено придатний – це людина, яка може служити в ЗСУ, адже це великий організм, де виконуються різні господарські, логістичні та інші завдання. Куховари, санітари – усе, що завгодно є,

– сказав майор Мельничук.

Окрім того, разом зі своєю колегою пані сержантом Лапіною він підтвердив, що людей мобілізують за їхньою спеціалізацією. Зауважимо також, що саме територіальні центри комплектації (колишні військкомати) вирішують, на що спроможна людина.

Чи можуть непідготовлену людину відправити одразу на фронт

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач не так давно відповідав, чи можуть призвати військовозобов'язаного на фронт, якщо він раніше не проходив службу.

З його слів зрозуміло, якщо людина не має військового досвіду – навіть після визнання її ВЛК повністю придатною, – вона не може поїхати одразу на ліню зіткнення. Спершу вона повинна пройти підготовку в навчальному центрі.



Спростування фейків щодо вручення повісток / Картинка 24 Каналу