Чи можуть вручити повістку на роботі: Міноборони дало чітку відповідь

Відучора, 18 травня, в Україні запрацював новий закон про мобілізацію. У Міноборони розповіли, чи можуть повістки вручати за місцем роботи.

Міноборони дало роз'яснення щодо нововвдень, передбачених новим законом, та відповіло на запитання, які найбільше турбують суспільство, зокрема, щодо законних місць для вручення повісток.

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Чи може начальник вручити повістку працівнику

Так, за словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, відповідно до положень порядку, організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну, вручати повістку мають право, окрім працівників ТЦК:

представники виконавчих органів, сільських, селищних, міських рад;

роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій;

представники органу СБУ чи Служби зовнішньої розвідки;

керівники навчальних закладів;

управителі багатоквартирних будинків.

Окрім вручення повісток, вони також здійснюють оповіщення та ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК.

Слід зауважити, що закон не встановлює конкретних місць, де можуть вручати повістки громадянам.

Однак як і раніше врученою повістка вважатиметься тільки при її отримання призовником, військовозобов'язаним чи резервістом.

Яке покарання за неявку до ТЦК

За неявку до ТЦК без поважної причини на військовозобов'язаного чекають санкції.

Керівник ТЦК може звернутися до поліції, аби вона примусово доставила порушника до військкомату. Примусове затримання може бути застосоване у разі, якщо чоловік не з'явився на виклик ТЦК, для проходження ВЛК та уточнення даних протягом 60 діб з 18 травня.

Якщо поліція не може здійснити адміністративне затримання, тоді очільник військкомату протягом 5 днів з моменту отримання такого повідомлення надсилає рекомендований лист на поштову адресу військовозобов'язаного чи резервіста з вимогою з'явитися.

Якщо протягом 10 днів чоловік продовжує ігнорувати вимогу, ТЦК може протягом 30 днів звернутися до суду з заявою про застосування тимчасового обмеження такої особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

За неявку по повістці на уточнення, оновлення даних або ж на повістку на військово-лікарську комісію громадянин може отримати покарання у вигляді штрафу. Однак ігнорування мобілізаційного розпорядження загрожує кримінальною відповідальністю терміном від 3 до 5 років.