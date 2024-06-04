Чи можуть вручати повістку, якщо ви покажете працівнику ТЦК оновлені дані у Резерв+

Військовозобов'язаний, який оновив свої військові документи через додаток Резерв+, виконала вимогу закону. Водночас українців цікавить, чи можуть такій особі все одно вручити повістку на вулиці.

Це уточнив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Передусім речник наголосив, що той факт, що людина оновила свої облікові дані через застосунок Резерв+, свідчить про виконання нею норми закону, що набула чинності з 18 травня.

Особа може бути в розшуку

Водночас, як зауважив Лазуткін, така особа може бути у розшуку через порушення правил військового обліку і в таку разі вона може бути направлена на ВЛК.

Щодо того, чи можуть вручити повістку на вулиці тим, хто оновив дані через Резерв+ та показав це представникам ТЦК, Лазуткін відповів, що повістку все одно можуть вручити.

Повістку дійсно можуть вручити на вулиці. Якщо людина оновила свої дані через Резерв+, вона виконала норму закону, яка набула чинності з 18 травня 2024 року. Але вона дійсно може бути у розшуку через порушення правил військового обліку і вона може також бути направлена на ВЛК, може бути запрошена на ВЛК для уточнень даних. Це може відбутися,

– заявив Лазуткін.

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Наразі усі військовозобов'язані чоловіки мають оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Якщо вони цього не зроблять, цим особам можуть надіслати повістку поштою. І така повістка буде вважатися врученою.

З 18 червня у Резерв+ з'явиться QR-код, що дозволить використовувати електронні дані як повноцінний військовий обліковий документ, що замінить паперові версії.

Чоловікам за кордоном, які завантажили "Резерв+" і отримали статус "у розшуку", треба повернутися в Україну для оновлення даних в ТЦК.

. Омбудсмен Дмитро Лубінець пояснив, що юридично застосунок Резерв+ дає можливість оновити військово-облікові дані. Тобто, людина не підпадає під адміністративний штраф.