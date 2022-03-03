Можуть замінити на Зеленського: Паризький музей воскових фігур вилучив фігуру Путіна

У Парижі музей воскових фігур вилучив воскову фігуру Володимира Путіна. Її планують відправити на зберігання.

Відвідувачі музею пошкодили фігуру російського президента. Такий інцидент стався на вихідних.

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Фігуру Путіна вилучили через напад Росії на Україну

За словами генерального директора Ів Деломмо, в музеї Гревена вперше так швидко "вилучили особистість" через події, які відбуваються в Україні.

Персонал не хоче щодня проходити повз нього,

– наголосив Деломмо.

Він пояснив, що в музеї є фігури кількох світових лідерів, однак таких диктаторів, як Адольф Гітлер, там не встановлюватимуть.

Паризький музей воскових фігур вилучив фігуру Путіна: дивіться відео

У музеї можуть встановити фігуру Зеленського

Фігура Путіна стояла між президентом США Джо Байденом і головою Китаю Сі Цзіньпіном. Відповідаючи на запитання, хто може замінити главу Кремля на виставці, Деломмо відповів, що це може бути Президент України Володимир Зеленський.

"Він став героєм, адже чинив опір і не втік із своєї країни. Він цілком міг би зайняти своє місце серед великих людей історії", – додав директор музею.

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