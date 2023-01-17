Прямо на вулиці: чи законно в Україні заповнювати повістку перед врученням
В Україні триває повномасштабна війна, а з нею й загальна мобілізація. Повістки можуть роздавати будь-де.
Призвати на службу можуть чоловіків від 18 до 60 років. Чи законно в Україні заповнювати повістку перед врученням – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.
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Що має бути у повістці
Повістка обов’язково має містити підпис керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки і мокру печатку. Окрім цього, у документі має бути дата вручення, адреса військкомату та час, в який потрібно туди звернутися.
Чи законно заповнювати повістку перед врученням
Пусту повістку можуть заповнювати на місці, але у випадку, якщо це робиться у присутності голови ТЦК, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто.
Хто має право вручати повістки
Повістки повинні вручати:
- органи місцевого самоврядування;
- керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності своїм працівникам та студентам;
- власники будинків особам, які там проживають;
- посадові особи районного (міського) військового комісаріату.
Чи можна відмовитись від повістки
Для відмови в отриманні повістки військовозобов’язаний чоловік повинен мати поважні причини, зокрема:
- якщо у документі вказані неправильні дані отримувача (повістка може бути адресована комусь іншому);
- повістку вручає не уповноважена для цього особа;
- немає печатки військкомату/підпису військового комісара.