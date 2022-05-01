Можуть засилати ДРГ на Одещину, – Денисенко про роль Придністров'я у війні

Росія намагається відкрити ще один фронт у війні проти України. Цього разу мова йде про невизнану республіку Придністров'я, яка окупована російською армією вже 30 років.

Напередодні на території Придністров'я були вибухи. Місцева влада поспішила у всьому звинуватити Україну. Хоча у Молдові відзначили, що до цього можуть бути причетні російські спецслужби. Адже на території цього квазіутворення і досі перебуває російська армія.

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Є ймовірність, що російська влада вирішить відкрити ще один фронт, почавши атаку зі сторони Придністров'я. Там готують чергові серії провокацій, щоб підбурити місцеве проросійське населення. Є можливість, що 2 травня російські війська таки підуть в наступ з Придністров'я на Одещину.

Однак поки така ймовірність виглядає малоймовірною. В цьому переконаний радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Рада" під час телемарафону "Єдині новини", передає 24 канал.

Якщо ми говоримо про Придністров'я, то вірогідність вступу Придністров'я в бойові дії без захоплення Миколаєва та виходу на Одесу виглядає достатньо дивно,

– заявив Вадим Денисенко.

За даними Денисенка, на території Придністров1я розміщена російська армія чисельністю в 1500 осіб. Також ще близько 6000 – 8000 осіб є самої так званої армії Придністров'я. Але у них немає авіації, щоб розпочати бойові дії.

"Так, у них є склади з радянською технікою 30-річної давності. Але говорити про те, що у них є спроможність самостійно відкривати фронт в Одеській області виглядає дивно без умов", – зазначив Вадим Денисенко.

Водночас радник очільника МВС зазначив, що він бачив чимало дивних моментів на цій війні у виконанні росіян.

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Більш ймовірно, на його думку, що в Одеській області в ці дні будуть діяти ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Саме через це влада Одеси вирішили зробити тривалу комендантську годину. Вона триватиме з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня. У цей час заборонено перебувати на вулицях міста без спеціальних перепусток та посвідчень.

"Одеситам варто з розумінням поставитися до цього. Довгі комендантські години були в Києві та Київській області, вони показали свою ефективність", – наголосив Вадим Денисенко.