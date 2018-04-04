Mozilla презентувала браузер для віртуальної реальності

Mozilla представила браузер Firefox Reality, який використовують в автономних шоломах віртуальної і доповненої реальності. Цей браузер багатоплатформовий і має відкритий вихідний код.

Про це йдеться у блозі проекту.

Як сказано у повідомленні, додатки для пристроїв віртуальної і доповненої реальності вимагають великої обчислювальної потужності, тож розробникам доводиться оптимізувати їх. Крім цього, браузери самі по собі споживають багато ресурсів при завантаженні сучасних сайтів.

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Тож Mozilla вирішили створити версію браузера Firefox, оптимізовану для VR- і AR-пристроїв. У новому браузері буде використовуватися експериментальний движок Servo. Цей движок може розпаралелювати основні дії на безліч ізольованих потоків, тож краще підходить для використання на багатоядерних мобільних системах.

Для наочності, розробники показали роботу браузера в шоломі Vive Focus. На записі можна бачити, що інтерфейс нагадує звичайний браузер, а управляється він за допомогою VR-контролера.

Як працює новий браузер для віртуальної реальності

Що таке движок сайту? Це готова система управління сайтом. Тобто це вже готове рішення, тож користувачам залишається встановити його на хостинг, щоб отримати готовий сайт для його використання. Движки допомагають економити час і гроші на створення сайту, тож нині практично всі сайти створюються на таких движках.