15:12
4 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
17°C 5°C
  • четвер
    15°C 9°C
  • п'ятниця
    14°C 8°C
  • субота
    10°C 4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирна катастрофа. Захисник Путін
Вєсті Кремля
23:53, 3 квітня
Вєсті.UA. Полуничка Луценка. Виважені високопосадовці
Вєсті.UA
22:24, 3 квітня
Ми ризикуємо втратити кіностудію Довженка: як розкрадають майно під балачки про відродження
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
ІВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Mozilla презентувала браузер для віртуальної реальності

217 Читать новость на русском
Mozilla презентувала браузер для віртуальної реальності
Mozilla презентувала браузер для віртуальної реальності

Mozilla представила браузер Firefox Reality, який використовують в автономних шоломах віртуальної і доповненої реальності. Цей браузер багатоплатформовий і має відкритий вихідний код.

Про це йдеться у блозі проекту.

Як сказано у повідомленні, додатки для пристроїв віртуальної і доповненої реальності вимагають великої обчислювальної потужності, тож розробникам доводиться оптимізувати їх. Крім цього, браузери самі по собі споживають багато ресурсів при завантаженні сучасних сайтів.

Читайте також: Нове розширення Firefox заважатиме Facebook шпигувати за користувачами

Тож Mozilla вирішили створити версію браузера Firefox, оптимізовану для VR- і AR-пристроїв. У новому браузері буде використовуватися експериментальний движок Servo. Цей движок може розпаралелювати основні дії на безліч ізольованих потоків, тож краще підходить для використання на багатоядерних мобільних системах.

Для наочності, розробники показали роботу браузера в шоломі Vive Focus. На записі можна бачити, що інтерфейс нагадує звичайний браузер, а управляється він за допомогою VR-контролера.

Як працює новий браузер для віртуальної реальності

Що таке движок сайту? Це готова система управління сайтом. Тобто це вже готове рішення, тож користувачам залишається встановити його на хостинг, щоб отримати готовий сайт для його використання. Движки допомагають економити час і гроші на створення сайту, тож нині практично всі сайти створюються на таких движках.

Теги: Техно Інтернет
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук