Дрон Reaper вже глибоко затонув у Чорному морі, підняти його буде дуже важко, — генерал Міллі

Американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper, який впав у Чорне море, ймовірно, вже на дні. І підняти його буде дуже важко.

Про це 15 березня під час брифінгу сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Збиття безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем: США підготували для росіян сюрприз

У США ще розглянуть, чи потрібно підіймати MQ-9

Міллі зазначив, що дрон, скоріше за все, пішов глибоко під воду. І підняти його з глибини 1,2 – 1,5 км будь-кому буде дуже важко.

Він додав, що якщо США матимуть підстави вважати, що вони можуть підняти дрон, то Вашингтон "розгляне варіанти". І хоч США не мають кораблів у цьому районі, вони "мають друзів у регіоні".

При цьому сам Марк Міллі вважає, що там, ймовірно, вже немає чого підіймати.

Ймовірно, він зламався і підбирати особливо нема чого... Ми абсолютно впевнені, що все, що мало цінність, більше не має цінності,

– додав він.

Росія ще не знайшла уламки