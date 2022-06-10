MQ-9 Reaper – нова легенда війни: все про найпотужніший бойовий дрон у світі

Бойові ударні дрони стали легендою цієї війни, а переглядати відео, де він знищує ворожу техніку ти живу силу, можна годинами. Та віднедавна у Збройних Сил України з'явився новий герой, про якого швидко дізналися та зі захопленням спостерігають мільйони українців – MQ-9 Reaper.

Особливості MQ-9 Reaper

Цей дрон може долетіти з Києва до Москви і повернутися назад. Він на 200 кілометрів на годину швидший за Байрактар та літає на висоті до 15 кілометрів.

У попередньому випуску Пекельна гармата для контрнаступу: що чекає окупантів після зустрічі з CAESAR

Також він несе на собі більше потужніших боєприпасів, ніж його турецький аналог. Але й ціна теж не маленька.

Скільки коштує MQ-9 Reaper

При ціні Байрактара до 2-х мільйонів доларів, ціна на цю "хижу пташку" стартує від 32-х мільйонів. Розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 Reaper вважається найпотужнішим бойовим дроном у світі.

Розробкою цього дрону у 2001 році займалася компанія General Atomics на замовлення ВПС США. Американським командос була потрібна зброя, яка могла би діяти автономно, а це дозволяло зменшити кількість військових на передовій. Головне – запустити безпілотник, а от керувати ним можна з будь-якої точки на планеті.



Найпотужніший бойовий дрон у світі MQ-9 Reaper / Скриншот з відео Haci Productions

Все завдяки супутниковим каналам зв'язку. Саме тому, сигнал з дроном неможливо ні перебити, ні обірвати системами радіоелектронної боротьби. Якщо вже ця пташка вилетіла на полювання – вона обов'язково повернеться зі здобиччю.

Характеристики

Розміри й характеристики цього хижака просто вражають. Фактично – це літак.

Розмах крил: 20,1 метра

20,1 метра Довжина: 11 метрів

11 метрів Висота: 3,8 метра

3,8 метра Вага: 2 223 кілограмів

2 223 кілограмів Вантажопідйомність: 1 700 кілограмів

1 700 кілограмів Стеля: 15 кілометрів

15 кілометрів Дальність польоту: 1850 кілометрів

1850 кілометрів Швидкість: 400 кілометрів за годину

400 кілометрів за годину Автономність: до 27 годин

Керувати цим дроном не просто. Потрібно 2 людини. Пілот, який дистанційно керує безпілотником та командує місією, і другий член екіпажу, що відповідає за спостереження та наведення зброї.



Керують дроном 2 людини / Скриншот з відео Haci Productions

Сучасних комп'ютеризованих систем у цьому дроні не бракує. Його точність надає унікальні можливості для завдавання ударів по важливих статичних та рухомих цілях.

Не пропустіть Harpoon – кінець для флоту Росії: на що здатна надпотужна протикорабельна ракета

У цьому безпілотнику допомагають багатоспектральна система прицілювання, сенсори, датчики та кольорова камера. Окрім усього, є ще й лазерні далекоміри, які максимально точно визначають дистанцію до цілі.

Повний випуск програми "Зброя перемоги": дивіться відео

Які місії може виконувати

Все це у комплексі дозволяє Reaper не тільки метати керовані бомби, але й запускати хірургічно точні ракети AGM-114 Hellfire.

Hellfire у поєднанні з Reaper – це смертельна суміш і найвідоміший приклад використання цього тандему відбувся в Іраку у 2020 році.

Касем Сулеймані був генералом Корпусу вартових ісламської революції, Командувачем спецпідрозділу. Reaper з висоти пташиного польоту випустив всього одну ракету Hellfire й від генерала не залишилося абсолютно нічого. Лише каркас його броньованого автомобіля.

Спецслужби ісламської держави після атаки ще кілька місяців не могли зрозуміти, як саме загинув Сулеймані. Адже Reaper практично невидимий для радарів та систем ППО.

А взагалі – інформацію про бойові вильоти цього безпілотника американці намагаються тримати в секреті. І не дарма. Все ж таки, станом на сьогодні – це найпотужніший дрон у світі, якому дійсно немає аналогів.



Аналогів MQ-9 Reaper немає / Скриншот з відео Gung Ho Vids

Фактично – це багатоцільовий літак, який може виконувати безліч місій:

розвідку;

супровід конвою;

вогневу підтримку;

і, як показала практика в Іраку, – спеціальні місії.

Однак, треба пам'ятати, що цей дрон не може працювати абсолютно автономно. Успіх місії залежить насамперед від екіпажу, який має стати з цією пташкою одним цілим.

Постріли відбуваються аналогічно, як із винищувача чи з бомбардувальника: безпілотник потрібно націлити під правильним кутом за кілька кілометрів до цілі. Від запуску снаряда до влучання в мішень минає в середньому 30 секунд. Все залежить від відстані.

Зауважте Врятуватися від Brimstone неможливо: нищівні ракети вже в Україні

Українські Байрактари, які мають дальність керованості в 150 кілометрів, допомогли ЗСУ переламати хід битви на свою користь. Палили колони техніки, топили катери та знищували ворожі позиції. Важко навіть уявити, які можливості надають американські Reaper, враховуючи їхню боєздатність, дальність польоту та інші характеристики.

Сьогодні MQ-9 стоїть на озброєнні найпотужніших армій планети:

США;

Британія;

Італія;

Туреччина;

Франція.

Сподіваємося до цього списку додасться і Україна.