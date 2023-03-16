Втрачений MQ-9 Reaper перебував біля головної бази Росії в окупованому Криму, – ЗМІ
Джерело:Defense Express
Міноборони США оприлюднило відео зі втраченого над Чорним морем безпілотника MQ-9 Reaper, який впав через дії російських літаків. Завдяки відео можна припустити, що дрон перебував біля головної бази Росії в окупованому Криму.
Український військовий портал Defence Express помітив, що на відео є певні деталі, які дозволяють локалізувати місце подій. На відео потрапила берегова лінія.
Дивіться також Збиття американського MQ-9 Reaper над Чорним морем: що відомо про інцидент і причетність Росії
Американський БпЛА міг вести оптичну розвідку
"Завдяки сервісу Google Earth можливо порівняти рельєф, й встановити, що скоріш за все мова йде про район на південний захід від Севастополя. На що вказує виблиск від водної поверхні Чорноріченського водосховища та вершини Кримських гір", – йдеться у повідомленні.
Відтак, як пише Defence Express, американський дрон дійсно впритул наблизився до бази Росії. Портал зазначає, що американський БпЛА міг вести оптичну розвідку завдяки камерам.
"У полі зору дрона цілком перебувала не тільки головна військово-морська база росіян, але й авіабази поряд із Севастополем, зокрема "Бельбек", – додала аналітики.
У США заявили, що MQ-9 Reaper перебував у нейтральному повітряному просторі, тобто мінімум за 22 кілометрів від берегової лінії. Водночас навіть якби дрон і перетнув кордон, то це був би кордон України.
Олег Катков, головний редактор Defense Express в ефірі телемарафону розповів, що американський дрон виконував розвідувальні задачі, зокрема оптичну розвідку.
За його словами, Севастополь – це серце для російської армії в окупованому Криму. Зокрема, там велика база військово-морського флоту та авіабаза "Бельбек".
"Враховуючи можливості оптичної камери MQ-9 Reaper, яка має вкрай велику роздільну здатність і можна помічати й локалізовувати об'єкти на дальності понад 40 кілометрів, вся інформація, що Росія робить в окупованому Криму була відома й збиралася", – сказав він.
Що відомо про інцидент з американським дроном MQ-9 Reaper в Чорному морі
- Американський БпЛА зник рано-вранці 14 березня, коли один з російський Су-27 врізався у гвинт дрона. США довелося потопити дрон і поки не відомо, чи зможуть його уламки підняти на поверхню.
- На відео, яке опублікувало Міноборони США, зафіксовано, як російський Су-27 наближається до дрона та скидає паливо, під час повторної спроби він пролетів максимально близько до дрона після чого одна з лопатей гвинта MQ-9 Reaper зазнала пошкодження.
- Попри це, дрон продовжив політ, але оператори прийняли рішення його знищити.
- Після цього посла Росії в США Анатолія Антонова викликали до Державного департаменту Сполучених Штатів. Він встиг виправдався за інцидент та заявив, що йому ніхто не погрожував.
- При чому у США заявили, що навіть після того, як Росія збила їх дрон, вони продовжать виконувати ідентичні польоти, оскільки вони не заборонені. Крім того, у Вашингтоні вважають, що зіткнення дрона і російського літака було ненавмисним.