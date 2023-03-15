США вважають зіткнення російського винищувача з дроном "ненавмисним", — Держдеп
Джерело:MSNBC
У Державному департаменті США прокоментували, як російський винищувач Су-27 міг зіткнутись з їхнім безпілотником MQ-9 Reaper. У США спробували пояснити дії Росії.
Речник Держдепартаменту США Нед Прайс знову сказав, що дії російських пілотів були небезпечними й непрофесійними. Також він додав, що це могло "спровокувати набагато більший інцидент".
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Що кажуть у Держдепі США про збиття їхнього дрона
Нед Прайс заявив, що падіння їхнього дрона MQ-9 Reaper, ймовірно, "було ненавмисною дією з боку Росії".
Ймовірно, це було наслідком глибокої некомпетентності одного з російських пілотів,
– заявив речник Держдепу США.
Окрім того, Нед Прайс запевнив, що:
- врешті це не має значення, адже через дії російського літака Сполучені Штати мусили затопити дрон;
- "це могло спровокувати набагато більший інцидент, у цій ситуації чи в інших".
Варто зауважити, що американські військові вже говорили, що інцидент з їхнім дроном демонструє "некомпетентність, а також небезпеку та непрофесіоналізм російської сторони".
Наш літак MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли він був перехоплений і збитий російським літаком, що призвело до катастрофи та повної втрати MQ-9. Насправді ця небезпечна та непрофесійна дія росіян ледь не призвела до краху обох літаків,
– сказав генерал ВПС США Джеймс Хекер.
Окрім того, військово-повітряні сили США уточнили, що російський винищувач Су-27 врізався у гвинт американського безпілотника. Через це MQ-9 Reaperc розбився.
Джеймс Хекер додав, що літаки США та союзників будуть продовжувати польоти в міжнародному повітряному просторі. Натомість Росію закликали поводитися "професійно і безпечно".
Російський Су-27 збив американський дрон MQ-9: коротко
- Європейське Командування Збройних сил США повідомило, що орієнтовно 7-й ранку 14 березня російський літак Су-27 врізався у дрон MQ-9. Через це сили США потопили MQ-9 у міжнародних водах.
- Інцидент трапився під час прольоту над міжнародними водами Чорного моря. У США розповіли, що декілька разів перед зіткненням 2 російські літаки Су-27 намагалися перехопити безпілотник, скидаючи паливо.
- За даними США, російський Су-27 також отримав пошкодження, проте зумів приземлитись. Американський безпілотник, збитий російським винищувачем, не знаходили та не підіймати з Чорного моря.
- Варто зауважити, що Штати викликали посла Росії в США. Речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що офіційні особи суворо попередили посла, що Кремль має бути обережнішим під час польотів у міжнародному повітряному просторі поблизу американських активів. Про реакцію американців на перше бойове зіткнення Росії та США – читайте тут.