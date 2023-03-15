США вважають зіткнення російського винищувача з дроном "ненавмисним", — Держдеп

У Державному департаменті США прокоментували, як російський винищувач Су-27 міг зіткнутись з їхнім безпілотником MQ-9 Reaper. У США спробували пояснити дії Росії.

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс знову сказав, що дії російських пілотів були небезпечними й непрофесійними. Також він додав, що це могло "спровокувати набагато більший інцидент".

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Що кажуть у Держдепі США про збиття їхнього дрона

Нед Прайс заявив, що падіння їхнього дрона MQ-9 Reaper, ймовірно, "було ненавмисною дією з боку Росії".

Ймовірно, це було наслідком глибокої некомпетентності одного з російських пілотів,

– заявив речник Держдепу США.

Окрім того, Нед Прайс запевнив, що:

врешті це не має значення, адже через дії російського літака Сполучені Штати мусили затопити дрон;

"це могло спровокувати набагато більший інцидент, у цій ситуації чи в інших".

Варто зауважити, що американські військові вже говорили, що інцидент з їхнім дроном демонструє "некомпетентність, а також небезпеку та непрофесіоналізм російської сторони".

Наш літак MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли він був перехоплений і збитий російським літаком, що призвело до катастрофи та повної втрати MQ-9. Насправді ця небезпечна та непрофесійна дія росіян ледь не призвела до краху обох літаків,

– сказав генерал ВПС США Джеймс Хекер.

Окрім того, військово-повітряні сили США уточнили, що російський винищувач Су-27 врізався у гвинт американського безпілотника. Через це MQ-9 Reaperc розбився.

Джеймс Хекер додав, що літаки США та союзників будуть продовжувати польоти в міжнародному повітряному просторі. Натомість Росію закликали поводитися "професійно і безпечно".

Російський Су-27 збив американський дрон MQ-9: коротко