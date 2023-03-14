США хочуть оприлюднити відео інциденту з безпілотником у Чорному морі, Москва уламків не знайшла

Пентагон провів брифінг після збиття американського безпілотника над Чорним морем. У США повідомили, що готуються опублікувати відео інциденту з російськими винищувачами.

Бригадний генерал ВПС США Пет Райдер під час брифінгу прокоментував деякі питання, пов'язані з падінням американського БпЛА у Чорне море, пише 24 Канал.

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Пет Райдер уточнив подробиці інциденту

Приблизно о 7:03 за центральноєвропейським часом один із російських літаків Су-27 врізався у гвинт безпілотника ВПС США MQ-9, внаслідок чого американським силам довелося збивати його у міжнародних водах.

При цьому, кілька разів перед зіткненням Су-27 скидали паливо та пролітали перед MQ-9 "безрозсудно та непрофесійно". Також, за словами Пета Райдера, зіткнення російського винищувача з безпілотником США над Чорним морем, ймовірно, завдало певних збитків і російському літаку.

Ми бачили, як винищувач скидав паливо перед цим БПЛА, а потім наближався до нього так близько, що фактично пошкодив гвинт MQ-9. За нашими оцінками, це, ймовірно, також завдало певних збитків російському літаку,

– сказав він.

Він зауважив, що безпілотники США літали над регіоном Чорного моря впродовж деякого часу, додавши, що це "важливий та жвавий міжнародний водний шлях".

США готується оприлюднити відео інциденту

Пет Райдер повідомив, що Міноборони США працює над розсекреченням візуальної інформації, пов'язаної із зіткненням безпілотника MQ-9 та російського Су-27.

Зараз ми здійснюємо процес розсекречування і будемо повідомляти про актуальну інформацію щодо візуальних даних про цей інцидент,

– сказав він.

Росія поки не підіймала уламки безпілотника з моря

Перехоплені записи радіозв'язку свідчать про те, що росіяни могли шукати уламки дрона. Проте, за словами Райдера, російські сили не мають уламків безпілотника.

"Росія не має дрону", – сказав він журналістам, проте не уточнив, чи намагалась вона зібрати уламки та чи намагатимуться їх дістати сили США.