Рішення збити американський MQ-9 Reaper приймали "на найвищому рівні" у Кремлі, – NBC

Агресивні дії російських військових проти американського дрона MQ-9 Reaper були схвалені найвищим керівництвом Кремля. Хоча загарбники заявляли, що не мають жодного відношення до інциденту.

Про це повідомили близькі до розвідки офіційні особи США. Ймовірно, російські літаки скинули реактивне паливо на MQ-9 Reaper для того, аби збити дрон з курсу або вимкнути його можливості спостереження.

До теми Росіяни спершу роблять, потім з переляку виправдовуються, – Данілов про збиття дрона США

Рішення про збиття MQ-9 Reaper ухвалив Кремль

Це був намір російського керівництва діяти агресивно під час перехоплення,

– заявив один із чиновників.

Однак чиновники не підтвердили, що ці дії були узгоджені диктатором Владіміром Путіним. Інші ж офіційні особи відмовилися надавати деталі, лише заявили, що рішення було прийняте на "найвищому рівні".

Збиття MQ-9 Reaper: останні новини

Близько 7:00 14 березня російський літак Су-27 врізався у дрон MQ-9. Через це сили США потопили MQ-9 у міжнародних водах.

Росія вигадує версії про те, що дрон нібито упав сам або ж про те, що він загрожував Росії, хоча це неправда.

Глава Пентагону Ллойд Остін поговорив з російським міністром оборони Сєргєєм Шойгу щодо інциденту над Чорним морем.

Очікується також розмова Голови Об'єднаного комітету штабів США генерала Марка Міллі та голови російського генштабу Герасимовим.

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс сказав, що дії російських пілотів були небезпечними й непрофесійними і це могло "спровокувати набагато більший інцидент".

Російський літак фактично зачепив гвинт безпілотника, однак Москва це заперечує. Деякі офіційні особи США вважають, що це сталося ненавмисне і було помилкою пілота.