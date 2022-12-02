Путін думає, що час працює на нього, – Гудков пояснив, чим диктатор сподівається перемогти

Президент Росії Володимир Путін переконаний, що запорукою його перемоги є повна руйнація інфраструктури України. Що більше минає часу, то більше він заподіює руйнувань. Очільник Кремля вважає, що вже знищив 60% української інфраструктури.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він пояснив, що очільник Кремля серйозно вважає, що коли зруйнує всю інфраструктуру, тоді всі стануть перед ним на коліна, а він зможе "перемогти над усім світом".

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На думку Гудкова, Путін зараз перебуває в ілюзії, що Україна змушена буде здатися. Він у цьому абсолютно впевнений.

Путін ставить на руйнування інфраструктури

Як пояснив російський опозиційний політик, Путін всерйоз вважає, що зовсім скоро "всі заплачуть, Зеленський приповзе на колінах і благатиме про допомогу".

Путін думає, що зараз ще 5% інфраструктури зруйнуємо… українці заплачуть, побіжать до Зеленського. Зеленський приповзе на колінах і скаже – слухай, Володимире Володимировичу, я все зрозумів, я йду, а ти став Януковича і керуй Україною,

– сказав Гудков.

Російський опозиціонер розповів, що про такі плани Путін розповідає своїм "придворним". А ті дивляться йому в рота і підтакують.

Путін вичікує, що НАТО осоромиться

Як пояснив опозиційний політик, Путін сподівається осоромити НАТО разом зі США, побачити, як Європа битиметься у конвульсіях, а Україна плакатиме і скаржитиметься.

А він – великий Пу – вирішуватиме долі всього світу. Це не жарт, не вигадка і не фантазія. Це те, що мені сьогодні розповіли дуже поінформовані люди, які знають, що відбувається у Кремлі та з Кремлем,

– сказав Гудков.

На думку політика, створивши нестерпні умови життя для 40 мільйонів громадян України, Путін хоче перемогти.

Смерть мобілізованих Путіна не турбує

Гудков також розповів, що Путіну зовсім байдуже на втрати, які зазнає російська армія на фронті.

За даними опозиціонера, Путін знає про понад 100 тисяч загиблих росіян, але його це зовсім не турбує, бо думає, що це не питання, над яким варто сильно замислюватися. Якщо потрібно буде, він покладе і півмільйона росіян. Путін думає, що у нього немає з цим проблем.

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Натомість, як розповів Гудков, Путін сподівається, що пропаганда та "п'ятихвилинки ненависті до українського народу" зроблять свою справу.

Тобто повний цинізм і зневага до життів солдатів і офіцерів – скільки треба, стільки нехай ідуть і гинуть,

– сказав Гудков.

Він розповів, що це думки, які звучать у кулуарах Кремля і про це говорить оточення Путіна.

У Росії посилюється тотальний страх

За інформацією російського опозиціонера, у Росії посилюється тотальний страх, лють силовиків, їхнє свавілля та всевладдя.

Навіть люди, які розуміють, що насувається дупа, яку ніхто ніколи ще не бачив … вони відчувають дикий страх за свою долю – вони думають, що кожен день хтось може прийти, заарештувати, вбити, побити, кинути до катівні – все, що завгодно зробити,

– розповів Гудков.

І цей страх поки що працює у Росії, відзначив опозиційний російський політик.

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