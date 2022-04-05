"Мрія" заговорила: у Гостомелі "завівся" найбільший в світі літак

Найбільший у світі український літак Ан-225 "Мрія", який 27 лютого, спалили російські військові у Гостомелі, зміг "завестися".

Про це повідомила українська художниця Галина Сернівка і оприлюднила відповідне відео.

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"Наша Мрія заговорила – жива", – написала вона.

Відео їй надіслав командир протитанкового відділення 4 взводу 11 роти 243 батальйону територіальної оборони Києва Ігор Островський.

У Гостомелі "завівся" найбільший в світі літак "Мрія":



Додамо, що 27 лютого внаслідок бойових дій у Гостомелі було спалено український літак "Мрія". Володимир Зеленський наголосив, що окупанти змогли зруйнувати залізо та оболонку, проте це не зруйнувало душу та свободу українців.

Екскомандир екіпажу Ан-225 Дмитро Антонов заявив, що літак “Мрія” не врятували через бездіяльність керівництва державного підприємства “Антонов” (Київ). “Антонов” надало свій коментар з цього приводу.

Що відомо про літак Ан-225 "Мрія": коротко

Це найбільший за масою перевезення вантажу та своїми параметрами літак. За понад 30 років експлуатації на повітряних лініях країн усіх континентів літак проявив свої унікальні льотно-технічні характеристики та можливість перевезення найбільш габаритних вантажів.

На Ан-225 встановлено 240 не перекритих світових рекордів. Окрім того, він має можливості здійснення у польоті горизонтального старту космічних кораблів і ракет, перевезення певних видів вантажів на фюзеляжі.

За десятиліття експлуатації поява літака в аеропортах постійно викликала захоплення тисяч фахівців і шанувальників авіації, а також звичайних людей різних країн.

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