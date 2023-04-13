"Мрії росіян про десант на Одесу – в минулому": сьогодні – річниця ліквідації крейсера "Москва"
Рівно рік тому українські протикорабельні ракети влучно вразили флагман чорноморського флоту Росії ракетний крейсер "Москва". Наступного дня "Москва" затонула.
Олексій Резніков пригадав, що день ураження корабля був останнім днем домінування російського флоту на Чорному морі. Також про цю визначну подію та як вона змінила хід війни розповіли розвідники та ЗСУ, пише 24 Канал.
Важливо Росія визнала, що ракетний крейсер "Москва" затонув
Як затонув крейсер "Москва"
Оперативне командування "Північ" пригадало, що дві протикорабельні ракети українського виробництва, випущені з берегового ракетного комплексу "Нептун" вдарили по російському кораблю. Військові пригадали, що "Нептун" розробили підприємства "Укроборонпрому".
Доведено у бойових умовах, що зброя "made in Ukraine" здатна впоратися з найскладнішими завданнями та захищати на рівні з найкращими розробками партнерів. Розвиток українського ВПК є пріоритетом, бо це елемент нашої незалежності,
– заявив Олексій Резніков.
Міністр оборони України пригадав, що в підсумку російський флот вже був змушений ховатися на південь і схід від Криму.
"Кремлівські мрії про десант на Одесу залишилися в минулому. Тепер росіяни хіба що можуть боягузливо обстрілювати мирних громадян з повітря", – зауважив глава Міноборони.
Як затоплення "Москви" змінило хід війни
Олексій Резніков зауважив, що це змінило хід історії. Адже почалася ланцюгова реакція:
- успішне використання українських ракет на таку відстань переконало партнерів, що немає сенсу зволікати з передачею ракет Harpoon;
- команда віцеадмірала Олексія Неїжпапи успішно застосувала ракети Harpoon в Україні – це призвело до втечі російських окупантів з острова Зміїний;
- визволення Зміїного дозволило відкрити "зерновий коридор". Світ отримав нашу продукцію й Україна отримала ресурси для оборони.
Якби не було знищено "Москву", досягти цього результату було б неможливо,
– заявив міністр оборони України.
Українські розвідники доповнили, що ліквідація ворожого крейсера "Москва" призвела до того, що:
- знизився рівень загроз з акваторії Чорного моря;
- Україна змогла завдати удару по морально-психологічному стану ворога;
- ЗСУ запевнили росіян, що деокупація Криму — неминуча.
Голова Міноборони України запевнив, що наша Перемога – неминуча. Тому зараз найважливіше:
- підтримувати наших захисників і захисниць;
- зберігати єдність;
- крок за кроком йти до мети.
Впевнений, що після нашої перемоги "Москва" стане однією з найпопулярніших локацій для дайверів,
– запевнив Резніков.
Як затонула "Москва": коротко
- 13 квітня 2022 року з'явилась інформація про пожежу на "Москві". Вже 14 квітня Збройні Сили України офіційно підтвердили, що "Москву" на дно відправив український "Нептун".
- Щодо моряків, то дістати вдалось 14 одиниць особового складу. Доля 496 була невідома. Тільки згодом деяких моряків почали визнавати загиблими.
- Пізно ввечері 14 квітня Росія визнала, що їхній крейсер "Москва" затонув. Це відбулось під час його буксирування в порт тимчасово окупованого Севастополя.
- В Інституті Чорноморських стратегічних досліджень заявили, що ліквідація "Москви" майже на 25% знизила кількість залпу ракет росіян у Чорному морі.