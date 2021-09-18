Мрійники-бюрократи: як Зеленський набирав свою команду та хто залишився біля президента

Влада в Україні змінилася майже 2,5 роки тому. Спершу президента оточували, за його словами, близькі люди – "свої", з позаполітичної опозиції до тогочасної влади, експертів та активістів. Більшість із них уже не біля Володимира Зеленського.

Із реформаторів, яких називали технократами та які жили турборежимом, біля президента залишився лише один – Михайло Федоров. Як переконує політолог Микола Давидюк, міністр цифрової трансформації є мрійником-технократом, який робить мрію реальною.

Цікаво Воювати із Зеленським не будуть, – інтерв'ю Руслана Рябошапки про порятунок судової реформи

Цю мрію вже позитивно оцінили в Європі та світі. Водночас поруч із дієвими людьми є чимало тих, хто потрапив до влади через суперлояльність. Тому каденцію Зеленського почали ділити на 2 періоди:

"свій хлопець";

"гарант".

Частина тих, хто йшов у команду Зеленського реформатором, просто хотіла використати його як засіб доставки себе в кабінети, щоб реалізувати бажаний порядок денний. Олег Саакян Політолог

Ієрархія в Офісі Президента

Він додав, що в команді Зеленського їх використовували, щоб знайти більшу підтримку та зняти страхи в громадян щодо нової влади. Політолог впевнений, що "реформатори" переграли Офіс Президента.

Ексучасники команди Зеленського не поспішають воювати з ним, а здебільшого вказують на гріхи наступників. Останні ж вибудували всередині й довкола ОП "лояльну ієрархію" з тих, хто показує хороші результати.

Важливо "Велике будівництво" може змінити усю транспортну систему: ВВП країни зросте на 2%

Святим Граалем президента називають проєкт "Велике будівництво". Щойно він почав давати позитивний результат, у "дамки" вийшли Кирило Тимошенко і Олександр Кубраков, які безпосередньо доклали до нього руку. Тих, хто не дав результату, просять на вихід.

"Сама лояльність не є ані запорукою хорошого розвитку, ані деградації, так само як і європейськість і налаштованість на реформи не є запорукою можливості їх реалізувати, готовності працювати і бути частиною команди", – зауважив Саакян.

Феноменальний політичний рейтинг

Це пояснює, чому так часто змінюють посадовців навіть на найвищих щаблях влади. Політолог Ігор Чаленко підкреслив, що українці живуть від сезону до сезону, який триває менше, ніж квартал.

3 місяці у нас іде м'яке перезавантаження, що подобається громадянам, якщо візьмемо соціологію. Ігор Чаленко Політолог

Згідно з опитуваннями, Зеленський досі лідирує в політичному рейтингу, який охрестили феноменальним для української політики. Попри те, що обіцяних реформ українцям бракує, зокрема судової.

"У нас спрацьовує виключно тема швидких фасадних кроків. Що стосується структурних змін – це замовчується, бо йде розуміння того, що щоб впровадити реальні зміни – потрібно від 3 до 5 років", – зазначив Чаленко.

До теми Підтримка Зеленського зміцнилася, Порошенко і Бойко позаду: новий президентський рейтинг

Другий термін для Зеленського

"Ін'єкціями" для порятунку країни та персонального рейтингу наразі слугують рішення РНБО. Втім вони не замінять ані системних реформ, ані вирішення відвертих проблем серед ієрархії лояльних посадовців.

Питання в тому, чи хоче Зеленський на другий термін. Якщо хоче, то доведеться вдаватися до кадрових рішень. Татаров – зараз найбільша концентрація зла медійного і реального, аналогічна історія з Венедіктовою. Микола Давидюк Політолог

Цілком ймовірно, президенту доведеться обирати, що робити з лояльними кадрами ще раніше. Усе для того, аби "картковий будиночок" не загорівся.

Як Зеленський набирав команду та хто залишився біля президента: дивіться відео

Діяльність Володимира Зеленського: останні новини