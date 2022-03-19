"Мрію" могли врятувати, але керівництво "Антонов" не діяло – екскапітан знищеного літака

Знищений росіянами літак АН-225 "Мрія" можна було врятувати. Проте це не вдалося через бездіяльність керівництва держпідприємства "Антонов".

Про це розповів колишній капітан літака Дмитро Антонов. Він зазначив, що керівництво цього аеропорту незадовго після вторгнення нібито втекло з країни.

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Хто пропонував перебазувати флот

Чоловік повідомив, що за день до знищення судна, 26 лютого, надійшла пропозиція про його перегін. Тоді НАТО і NSPA, пропонували перебазувати флот в Лейпциг з усім персоналом, екіпажем і запчастинами. Проте відповіді на цю пропозицію так і не було.

Я вважаю, що не було прийнято рішення про перегін, тому що був відсутній топменеджмент нашої компанії, який бадьоренько, за два тижні до війни, весь поїхав в Лейпциг і "окупував", до війни ще, офіс ALS.

– сказав екскапітан.

Він також припустив, що причиною бездіяльності могли бути зв'язки працівників Держпідприємства з Росією. Проте наразі це ніяк не коментували ні в "Антонов", ні правоохоронці.

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Головне про влучання ракети в літак

Російські окупанти знищили флагман української авіації на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом. У літак влучила ворожа ракета. У мережі одразу почали писати, що загарбники ніколи не знищать нашу мрію, які б літаки не руйнували.



Рефлексія щодо цієї події / Картина Андрія Єрмоленка

Як наслідок пошкодження настільки серйозні, що вартість відновлення навіть неможливо оцінити. Слід зауважити, що легендарному літаку "Мрія" належить кілька світових рекордів.

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