В Індії під час негоди впав гігантський білборд та вбив людей

В Індії у Мумбаї через вітер обвалився гігантський білборд. Внаслідок цього загинули люди.

Щонайменше 14 людей загинули та близько 60 отримали поранення. Відомо, що білборд розміром 70 на 50 метрів упав на будинки та заправну станцію в районі Гхаткопарі вдень у понеділок, коли на місто обрушилися злива та запилена буря.

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Наслідки стихійного лиха

У виданні зазначили, що сильний вітер виривав з коренем дерева, викликав хаос на дорогах та перебої з електрикою. Сама ж рекламна конструкція розгойдалася на вітрі, а потім упала на будівлі, людей та машини, що знаходилися на АЗС.

Влада повідомила, що у рятувальній операції беруть участь поліція, пожежники та команди з ліквідації наслідків стихійних лих.

Очевидці публікували моторошні кадри пилового "апокаліпсису" в індійському Мумбаї. На кадрах видно, що сила вітру надзвичайно потужна і здатна зруйнувати певні конструкції, а на дорогах в місті хаос.

Також відомо, що у багатьох регіонах оголошено "жовтий" та "помаранчевий" рівень небезпеки.

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