Мабуть, за нищівні поразки: у Росії показово підвищили генералів Мурадова та Нікіфорова

Кремль показово підвищив командувача військ Східного військового округу Рустама Мурадова, надавши йому військове звання генерал-полковник. Відомо, що його ненавидять у ворожій армії, адже він провалив чимало операцій.

Окрім Мурадова, командувачу Західного військового округу Євгенові Нікіфорову також надали звання генерал-полковника. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Під крилом Нікіфорова та Мурадова відбувались "найкращі" військові операції Росії

Зауважимо, що Нікіфоров командує військами ЗВО із січня 2023 року, а Мурадов – військами СВО із серпня 2022 року.

Про першого "персонажа" можна сказати не так багато, адже на своїй посаді він перебуває всього декілька тижнів. Хоча певні тенденції аналітики все-таки фіксують. Власне, у виданні BBC констатували, що за останній період кількість загиблих російських військових за тиждень у 5 разів вища за середній щотижневий показник від початку повномасштабного вторгнення.

А от Мурадов від кінця літа 2022 року встиг покерувати великою кількістю "успішних" війскових операцій. Відомо, що він якраз-таки був тим генералом, який відповідав за оборону окупантів поблизу Кремінної на Луганщині. На цьому напрямку фронту загинуло чимало окупантів завдяки ЗСУ.

До того, як Мурадов почав обіймати посаду командувача військами СВО, він був начальником штабу Східної групи військ Росії у перші тижні від 24 лютого. Ймовірно, саме Мурадов брав активну участь у плануванні операції зі "взяття Києва за три дні" за допомогою десантних військ через Чорнобильську зону.

Що Мурадова, що Нікіфорова як начальників ненавидять у лавах ворожого війська, адже ті від початку широкомасштабної війни показали себе як телепні, а не генерали зі "геніальним стратегічним мисленням".

Ситуація на Східньому напрямку фронту загострюється

Шалені втрати у ворожому війську за останній час можна пояснити тим, що до роковин від початку великого вторгнення ворог вирішив активізуватися. Кремль використовує людей як "гарматне м'ясо" для того, аби досягти хоч якихось цілей на полі бою.

Водночас з повідомлень у західних ЗМІ зрозуміло, що розпочинається нова затяжна фаза цієї війни. Очевидно, Путін планує виснажити Захід та відвернути його від підтримки України.