Мурашки бігли по шкірі, – Притула емоційно відреагував на Марш захисників у Києві

Український телеведучий та волонтер Сергій Притула відвідав парад до Дня Незалежності. Він вважає, що дійство було одним із найкращим за останні кілька років.

На події все продумали до дрібниць. Про це Притула розповів в ефірі 24 каналу.

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Притула: Це дуже цінно

Окрім параду, в центрі Києва відбувся Марш захисників. Він вже став традиційним на Дні Незалежності.

Це те, де сьогодні (на День Незалежності – 24 канал) мурашки бігли по шкірі,

– поділився емоціями Притула.

Він зауважив, що десятки тисяч людей, які долучились до параду і прокрокували колонами від червоного корпусу президента Шевченка до Майдану Незалежності, ветерани війни, які чули вигуки "Дякую" – це те, що дуже цінно.

"Коли в одному місці сходяться люди, які доклали зусиль для того, щоб відстоювати незалежність України і прийшли ті люди, які вдячні їм за їхній подвиг... Це була неймовірна атмосфера", – наголосив волонтер.

До 30 річниці незалежності в Києві відбувся Марш захисників . В колоні йшли військові, їхні рідні, волонтери, військові лікарі та капелани.

У 2020 році, як нагадав телеведучий, він теж отримав задоволення від перебування на параді. Але сьогодні, 24 серпня 2021 року, крокуючи в лавах волонтерів, люди розчулили його до сліз.

Також він звернув увагу і на структуру параду. На його думку, правильним сигналом для України була участь іноземних "коробочок" у складі параду.

Притула емоційно відреагував на Марш захисників: дивіться відео

Це найкращий спіч президента, – Притула про Зеленського

На думку Притули, сьогоднішня промова Зеленського є саме такою, яка відповідає людині на посаді Президента України.

Сьогодні вперше з моменту президентства Володимира Зеленського, в нього був спіч, який відповідає людині на посаді Президента України,

– вважає волонтер.

Він зауважив, що перебував на балконі одного із будинків на Хрещатику. Тому мав змогу особисто дивитися на реакцію людей, зокрема і на промову українського лідера.

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Привітання Єфросиніної з Днем Незалежності

В ефірі з'явилась і українська телеведуча і подруга Притули Марія Єфросиніна. Вона привітала 24 канал та усіх глядачів з Днем Незалежності.

"Я вітаю всіх з Днем Незалежності. Всім здоров'я! Нам всім у душі 30 років", – сказала вона.