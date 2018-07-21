Хто такий Мурат Гассієв – найскладніший суперник Усика у кар'єрі, який може вдарити після гонгу

Він доволі рано розпочав професійну кар’єру у боксі. І до 24 років Мурат Гассієв має 26 боїв на профі-рингу. І у всіх перемоги. Саме він буде суперником українця у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії.

На відміну від багатьох боксерів, Мурат вирішив дебютувати на професійному ринзі доволі рано. Перший його бій відбувся 21 вересня 2011 року. Йому тоді ще не було і 18 років. Суперником став українець Роман Мірзоєв. З Мірзоєвим росіянин боксуватиме ще раз через два роки. І теж переможе. Також в його активі дві перемоги над ще одним українцем – Ігорем Пилипенком.

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Незважаючи, що це були бої на професійному ринзі, Гассієва довший час ніхто не помічав. Всі ці бої відбувалися у російській глибинці. Тож щоб здобути собі ім’я, а відтак отримати право на чемпіонські поєдинки, йому довелося відправитися до США, куди він перебрався у 2014 році. Попри те, що до цього часу Гассієв став чемпіоном світу серед молоді за версією WBC (26 червня 2013 року проти грузина Левана Джамардашвілі), і також чемпіоном Європи за версією IBF (перемога по очках Ісмаіла Абдула 1 лютого 2014 року).

18 грудня 2015 року відбувся не надто приємний інцидент у бою за участю Гассієва. У третьому раунді в бою проти американця Айзеї Томаса, росіянин завдав удар після гонгу. Після нього Томас опинився в стоячому нокдауні і його тренери відмовилися від продовження бою. Судді оголосили поєдинок таким, що не відбувся.

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Тріумфальне повернення Гассієва до Росії відбулося 3 грудня 2016 року. Він боксував проти співвітчизника Дениса Лебедєва. Гассієв здобув право на цей бій, перебуваючи в стані офіційного претендента за версією IBF. Лебедєв, чемпіон світу за версіями IBF та WBA, мав захищати обидва пояси, однак перед боєм стало відомо, що WBA дала позитивну відповідь на запит боксера не захищати цей пояс. Гассієв переміг за очками, а в п’ятому раунді відправив свого суперника в нокдаун.

Вже після цього Гассієва запросили до Всесвітньої боксерської суперсерії. У першому бою він захистив титул чемпіона за версією IBF проти поляка Кшиштофа Влодарчика. Згодом переміг кубинця Юніера Дортікоса і став чемпіоном WBA в першій важкій вазі. Саме ці два пояси може вибороти українець Олександр Усик у фіналі WBSS.

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Нагадаємо, бій за звання чемпіона у важкій вазі за версіями WBA, WBC, WBO, IBF та за версією журналу The Ring, трофей Моххамеда Алі та чек на 10 мільйонів доларів, відбудеться у Москві у суботу, 21 липня. Початок о 21:00.