21:34
21 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
23°C 18°C
  • неділя
    24°C 18°C
  • понеділок
    24°C 17°C
  • вівторок
    25°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Хто такий Мурат Гассієв – найскладніший суперник Усика у кар'єрі, який може вдарити після гонгу

1535 Читать новость на русском
Мурат Гассєв
Мурат Гассєв

Він доволі рано розпочав професійну кар’єру у боксі. І до 24 років Мурат Гассієв має 26 боїв на профі-рингу. І у всіх перемоги. Саме він буде суперником українця у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії.

На відміну від багатьох боксерів, Мурат вирішив дебютувати на професійному ринзі доволі рано. Перший його бій відбувся 21 вересня 2011 року. Йому тоді ще не було і 18 років. Суперником став українець Роман Мірзоєв. З Мірзоєвим росіянин боксуватиме ще раз через два роки. І теж переможе. Також в його активі дві перемоги над ще одним українцем – Ігорем Пилипенком.

Читайте також: Усик – Гассієв: де дивитися боксерський поєдинок

Незважаючи, що це були бої на професійному ринзі, Гассієва довший час ніхто не помічав. Всі ці бої відбувалися у російській глибинці. Тож щоб здобути собі ім’я, а відтак отримати право на чемпіонські поєдинки, йому довелося відправитися до США, куди він перебрався у 2014 році. Попри те, що до цього часу Гассієв став чемпіоном світу серед молоді за версією WBC (26 червня 2013 року проти грузина Левана Джамардашвілі), і також чемпіоном Європи за версією IBF (перемога по очках Ісмаіла Абдула 1 лютого 2014 року).

18 грудня 2015 року відбувся не надто приємний інцидент у бою за участю Гассієва. У третьому раунді в бою проти американця Айзеї Томаса, росіянин завдав удар після гонгу. Після нього Томас опинився в стоячому нокдауні і його тренери відмовилися від продовження бою. Судді оголосили поєдинок таким, що не відбувся.

Читайте також: Бій Усик – Гассієв: онлайн поєдинку

Тріумфальне повернення Гассієва до Росії відбулося 3 грудня 2016 року. Він боксував проти співвітчизника Дениса Лебедєва. Гассієв здобув право на цей бій, перебуваючи в стані офіційного претендента за версією IBF. Лебедєв, чемпіон світу за версіями IBF та WBA, мав захищати обидва пояси, однак перед боєм стало відомо, що WBA дала позитивну відповідь на запит боксера не захищати цей пояс. Гассієв переміг за очками, а в п’ятому раунді відправив свого суперника в нокдаун.

Вже після цього Гассієва запросили до Всесвітньої боксерської суперсерії. У першому бою він захистив титул чемпіона за версією IBF проти поляка Кшиштофа Влодарчика. Згодом переміг кубинця Юніера Дортікоса і став чемпіоном WBA в першій важкій вазі. Саме ці два пояси може вибороти українець Олександр Усик у фіналі WBSS.

Читайте також: Усик – Гассієв: анонс фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії

Нагадаємо, бій за звання чемпіона у важкій вазі за версіями WBA, WBC, WBO, IBF та за версією журналу The Ring, трофей Моххамеда Алі та чек на 10 мільйонів доларів, відбудеться у Москві у суботу, 21 липня. Початок о 21:00.

 

 

Теги: Усик – Гассієв Новини спорту Бокс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
сьогодні, 19:01 13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
Блог Медіа 952
Чому у МОЗ почали активно вивчати умови контрактів ректорів медвишів
сьогодні, 18:00 Чому у МОЗ почали активно вивчати умови контрактів ректорів медвишів
Тетяна Мартинюк 225
Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
сьогодні, 17:00 Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
Олександра Устінова 570
Динамо – Шахтар: анонс на матч Суперкубка України
сьогодні, 12:59 Динамо – Шахтар: анонс на матч Суперкубка України
414
Топ-5 проблем атомной энергетики в Украине
сьогодні, 16:05 Топ-5 проблем атомной энергетики в Украине
Тимур Чмерук 899
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Баскетболісти "Сан-Антоніо" переграли "Фінікс"
 14 жовтня 2013 , 14:06
NHL: "Нью-Йорк Рейнджерс" здобули виїзну перемогу над "Вашингтоном"
 17 жовтня 2013 , 09:50
У Києві порізали англійських фанатів. ФОТО
 9 вересня 2013 , 09:38
Українська "молодіжка" розпочинає відбір на чемпіонат Європи
 9 вересня 2013 , 10:02
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук