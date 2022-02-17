Мураєв-гауляйтер і Кива-спікер: інтерв'ю з експертом про підступні мрії Кремля щодо України

Після того як Віктор Медведчук фактично зійшов з політичної авансцени, його місце одразу ж зайняли Євгеній Мураєв та Ілля Кива. Саме з цими двома діячами нині асоціюють діяльність "п'ятої колони" в Україні.

Про російські сподівання на Мураєва, боротьбу з антиукраїнськими політиками та справжнє призначення спікера Киви – у ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів незалежний політичний експерт Ігор Зарічний.

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Про Мураєва-гауляйтера

На що розраховує Кремль, роблячи ставку на Мураєва в ролі кишенькового прем'єра?

Інформація щодо ролі Мураєва може бути частиною інформаційно-пропагандистської кампанії Росії. Таким чином, агресор хоче додатково посилити дестабілізуючий ефект від повідомлень про вторгнення, яке от-от має відбутися.

Розглядаючи Мураєва, як потенційного кандидата на посаду глави маріонеткового уряду, Москва бере до уваги його доволі потужну медійність. Друга складова образу Мураєва як вигідного Кремлю обличчя підневільної України – відсутність якихось гучних скандалів, пов'язаних із його персоною. Він найменш зашкварений серед усіх проросійськи орієнтованих політичних гравців.

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Сам фігурант британського викриття заявляв, що у Москві на столі прізвище зовсім іншого кандидата, і аж ніяк не його. Про яку альтернативу може йтися?

Імовірно, Путін розглядає когось із так званої "групи Медведчука – Рабіновича" всередині ОПЗЖ. Партія ж розкололася зараз на два табори.

Одні – за тісні стосунки з росіянами, ледь не до такої міри, щоб повернути Україну в сферу впливу Росії. Цю групу очолює зараз Рабінович, за відсутності Медведчука. А інші, на чолі з Бойком, дотримуються більш поміркованої позиції. Хочуть просто відновити добросусідські відносини з Москвою і таке інше.

Розтлумачте слова радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка про те, що у влади давно вже була інформація щодо діяльності Мураєва?

Якщо вони мали такі дані у своєму розпорядженні, то постає логічне запитання: чому не діяли раніше? Можливо, вважали, що протиправна діяльність Мураєва та його телеканалу "НАШ" не становить серйозної небезпеки.

Чи може на Євгенія Мураєва чекати кримінальне провадження?

Його, майже напевне, можна було б притягнути до відповідальності за колабораціонізм, якби відповідний закон зараз ухвалила Верховна Рада. Але вже можна сказати, що у Мураєва, з часом, можуть з'явитися проблеми на ґрунті висунення звинувачень, скажімо, за тією ж статтею, за якою проходить Медведчук.

Насправді варіантів може бути багато: від фінансування тероризму до державної зради.

Ігор Зарічний / Фото надано сайту 24 каналу

Боротьба з "п'ятою колоною" продовжиться після викриття британцями російських намірів?

Вона продовжуватиметься – тут не повинно бути жодних сумнівів. Питання тільки в тому, хто її продовжить охочіше: політична верхівка чи громадянське суспільство за допомогою "вуличної демократії", чи подання різноманітних звернень та петицій, як це відбувається вже зараз.

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Про Киву-спікера

Що чекає Киву? Його врешті запроторять до буцегарні?

Рано чи пізно, думаю, він таки сяде. Кива дав для цього більш ніж достатньо приводів. Минулого року правоохоронці вже почали "працювати по ньому". Згадаймо хоча б проведені обшуки.

Відносно свіжа у пам'яті й та стрілянина у парку, яку він влаштував в ім'я міфічної "боротьби з фашизмом" в Україні.

Ілля Кива і Віктор Медведчук "пліткують" у Верховній Раді / Фото Яна Доброносова

А чому, власне, Киву зробили чи не головною "балакучою головою" в ОПЗЖ? Він же явно не відзначається видатними ораторськими здібностями.

Тому що він може дозволити собі виголосити на публіку ті тези, які у решти його однопартійців у голові та не на язиці. До того ж Кива, транслюючи не прикрито антиукраїнські наративи, таким чином допомагає своїй партії ефективно працювати із цільовим електоратом.

Дотримуючись яскраво вираженої проросійської позиції у своїй публічній риториці, Кива демонструє Росії повну відданість з боку свого та своїх однодумців. Парламентар, сидячи у Києві, наче хоче сказати: "Дивіться, рускіє, я та мої колеги любимо вас і всіляко підтримуємо ваше бачення української політики!"

Своєю присутністю Кива посилює чи навпаки послаблює власну політсилу?

Від перебування цієї персони у своєму складі партія, яку представляє Кива, ні виграє, ні програє. Вона просто використовує його як рупор табуйованих для інших своїх емісарів тем у публічних виступах. Тобто, Киві відвели роль такого собі "корисного ідіота". Його завдання – бути живою політичною технологією.

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Як гадаєте, чи варто чекати якихось заворушень за участі "Патріотів за життя", які є силовим крилом ОПЗЖ, на тлі наростання напруги на кордоні із Росією?

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Дуже малоймовірно. У них банально не вистачить ні адміністративного, ні силового ресурсів для реалізації планів з розхитування внутрішньополітичної ситуації в Україні якоюсь підривною діяльністю. А слова про те, що Кива та його поплічники – сильні, й готові діяти, сказані восени минулого року, так і залишаться голослівними погрозами. Не більше.