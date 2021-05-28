Шеф-редакторка "УП" Мусаєва заявила, що їй пропонували стати речницею Зеленського

28 травня 2021 , 17:01
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Джерело:

Ютуб-канал "Алеся Бацман"

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва підтвердила, що у 2019 році команда Володимира Зеленського пропонувала їй обійняти посаду речниці президента. Журналістка відмовилася.

В інтерв'ю Олесі Бацман Мусаєва зізналася, що є журналісткою "від а до я". Уявити себе по той бік барикад вона не могла. 

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Так, така пропозиція (про посаду речниці Зеленського – 24 канал) надходила. Чому я відмовилася? Нескладно здогадатися. Я журналіст від а до я. Я не можу собі уявити по ту сторону барикад і те, що мені доведеться десь обманювати або маніпулювати,
– наголосила Мусаєва.

За словами журналістки, на жаль, посада речниці президента у деяких випадках це передбачає. Саме тому Мусаєва визнає, що вона геть не підходить для цієї роботи.

Окрім того, журналістка розповіла, що не брала участі у конкурсі на посаду прессекретаря Зеленського.

Конкурс на посаду прессекретаря Зеленського: головне

  • Володимир Зеленський 30 квітня 2019 оголосив про конкурс на посаду свого речника або речниці.
  • Спершу команда президента з усіх отриманих заявок обрала 100 кандидатів. Після низки тестів до фіналу дійшли 3 людей. Вони спілкувалися з президентом та його командою, а також – склали фінальний іспит.
  • Перемогу здобула журналістка Юлія Мендель. Вона працювала на телебаченні та писала для відомих українських видань. Окрім того, співпрацювала з The New York Times.
  • Навесні 2021 року стало відомо, що Мендель йде з посади речниці президента.
  • В Офісі Президента розповіли: вона обійме посаду радниці з міжнародних комунікацій.
Автор: Мар'яна Бекало