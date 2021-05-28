Шеф-редакторка "УП" Мусаєва заявила, що їй пропонували стати речницею Зеленського

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва підтвердила, що у 2019 році команда Володимира Зеленського пропонувала їй обійняти посаду речниці президента. Журналістка відмовилася.

В інтерв'ю Олесі Бацман Мусаєва зізналася, що є журналісткою "від а до я". Уявити себе по той бік барикад вона не могла.

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Так, така пропозиція (про посаду речниці Зеленського – 24 канал) надходила. Чому я відмовилася? Нескладно здогадатися. Я журналіст від а до я. Я не можу собі уявити по ту сторону барикад і те, що мені доведеться десь обманювати або маніпулювати,

– наголосила Мусаєва.

За словами журналістки, на жаль, посада речниці президента у деяких випадках це передбачає. Саме тому Мусаєва визнає, що вона геть не підходить для цієї роботи.

Окрім того, журналістка розповіла, що не брала участі у конкурсі на посаду прессекретаря Зеленського.

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