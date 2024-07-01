Не лише обороняємось, але й маємо успіхи на полі бою: як це впливає на наміри ворога

Ситуація на фронті покращилася з точки зору забезпечення. Зараз наші захисники мають більше можливостей бити по ворогу.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що втрати окупантів серед особового складу та військової техніки суттєво зросли за останній час.

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Ситуація на фронті

Як наголосив Мусієнко, наші підрозділи отримали більше артилерійських снарядів. Це допомагає знищувати більше ворожих ресурсів.

Важливо, що вдається вибивати ворожі артилерійські системи. Окупанти можуть виробляти боєприпаси або ж купляти їх у Північної Кореї. Але самої артилерії стає менше.

Також на фронті з'явилося більше напрямків, де наші захисники не лише обороняються, але й успішно контратакують.

Наприклад, в напрямку Кремінної та на Куп'янсько-Лиманському напрямку були успіхи. Поки що тактичні. Але це теж успіхи. Такі дії Сил оборони змушують ворога звужувати ділянки наступальних дій. На сьогодні атаки ворога зводяться до основних напрямків ударів. Це – Донецька область,

– зауважив Мусієнко.