"Муза назавжди": Белла Хадід заінтригувала знімком з екс-бойфрендом The Weeknd

Американська модель Белла Хадід вже давно заперечує всі чутки про відновлення стосунків з канадським виконавцем The Weeknd (Ейбел Тесфайе). Однак вчора, 24 липня, зірка сама підіграла чутки про їхній новий роман, опублікувавши його фото в Instagram-Stories.

Пара перебувала разом в чарівному павільйоні, який переливався різними кольорами та фактурами. Відеоролик з можливого місця побачення зірка опублікувала у своєму Instagram.

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Допис, поширений (@bellahadid) 24 Лип 2018 р. о 4:53 PDT

Але найбільше зацікавлення зі сторони фанатів виникло після короткого відео в Instagram-Stories, на якому Белла зняла The Weeknd. Він сидів на землі, в той час як Белла кружляла навколо нього, підписавши відео "муза назавжди".

Чи можна вважати це відео підтвердженням таємничих стосунків, але такі натяки на стосунки прихильникам моделі дуже до вподоби.

Нагадаємо, що The Weeknd і Белла Хадід зустрічалися понад рік. Згодом співак закрутив роман зі співачкою Селеною Гомес, яка розійшлась з 28-річним виконавцем, повернувшись до свого екс-коханого Джастіна Бібера. Хоч і вокалістка так і не втримала свого бойфренда, The Weeknd щасливо повернувся до моделі Белли Хадід.