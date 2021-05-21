Український музей у США зібрав одну з найбільших у світі колекцій вишиванок – Голос Америки

Український музей в Нью-Йорку зібрав одну з найбільших у світі колекцій вишиванок. У наявності – приблизно 20 тисяч предметів.

Зберігати артефакти не просто: адже тканина боїться кислотного середовища. Тому музейники закуповують коробки зі спеціального безкислотного картону. Кураторка українського музею у Нью-Йорку відзначила, що бачить велику зацікавленість від американців українського походження у купівлі вишиванок.

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Зустріч Блінкена і Лаврова

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що підкреслив на переговорах з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим рішучу позицію США щодо України. За підсумками зустрічі дипломатів у Рейк'явіку держсекретар написав у твітері, що розмова мала на меті випробувати пропозицію про стабільніші і передбачуваніші відносини з Москвою.

Міністр Лавров назвав розмову конструктивною і сказав, що Росія запропонувала широкий стратегічний діалог. Зустріч відбулась на тлі повідомлення про те, що адміністрація Джо Байдена вирішила не накладати санкції на європейського оператора газопроводу "Північний потік-2".

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Реакція Конгресу на звільнення від санкцій "Північного потоку-2"

Рішення звільнити від санкцій німецьку дочірню компанію "Газпрому" Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніга викликало різку негативну реакцію у Конгресі як серед демократів, так і республіканців.

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