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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Музей в темряві: у Києві відкрилась виставка "Невидима архітектура"

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У незрячих з'явилась унікальна можливість відчути більше двох десятків будівель, що ми так часто бачимо на листівках з різних країн. В київському музеї "Третя після опівночі" відкрилася нова виставка "невидима архітектура".

Виставка особлива, адже все тут – на дотик. Кожна деталь відрізняється. І дах, і стіни, і вікна – об'ємні та відчуваються. Представлені два десятки зменшених українських та світових архітектурних пам'яток.

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Ця виставка орієнтована і на зрячих, і незрячих, тому що зрячі можуть подивитись зовсім по новому на старі речі. А для незрячих це можливість дізнатись як виглядають ті чи інші відомі споруди,
– розповіла співзасновник музею "Третя після опівночі" Аліна.

Виставка невидима архітектура діятиме близько півроку. Однак в музеї вже готують нові підбірки - скульптур та живопису. В світі таких багато, однак в Україні знайти важко. До того ж з квітня планують запустити екскурсії по місту для зрячих людей, однак з пов'язками на очах.

Супроводжувати їх буде незрячий гід. Так організатори допомагають людям зрозуміти як живе в Україні людина з вадами зору. А також дають їм роботу. Зараз в музеї чотири незрячих гіди.

Теги: Новини України Новини Києва Новини культури
Джерело: 24 Канал
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