Параноїдальна маячня, – Муждабаєв про образу Путіна на закон Зеленського про корінні народи

Володимир Путін розкритикував Україну через законопроєкт українського глави Володимира Зеленського про корінні народи. Втім, образи лідера Кремля – беззмістовні.

Про це розповів заступник генерального директора першого кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв у інтерв'ю програми "Антифейк". Він скептично та із сарказмом висловився на такі заяви Путіна.

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Як він зауважив цікаву річ, що не лише Україна не збирається "історично" визнавати росіян своїм корінним народом:

також (росіян – 24 канал) не збирається вважати корінним народ Нової Зеландії. Там є корінний народ маорі, у якого немає жодної держави;

також ніхто не збирається визнавати росіян корінним народом, це страшно сказати, в Норвегії, Швеції чи Фінляндії.

"Страшні" діла відбуваються. Кругом "притискають" росіян, куди не підеш, усюди затиснуті російські язики,

– зіронізував Муждабаєв.

Тобто, як він вважає, це "параноїдальна маячня". І з цього всього можна зробити висновок, що будь-яка згадка про український Крим чи корінний народ Криму – змушує "підгоряти" не лише в росіян, а й особисто у Путіна.

"Футбольну форму він так не коментував, а щодо Криму він розізлився, бо це замах на всю його легенду. Отже, все правильно робимо", – підсумував він.

Що відомо про законопроєкт про корінні народи:

Зеленський вніс свій законопроєкт в Раду в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 18 травня. У цей день він заявив, що Україна робить усе, щоб повернути окупований Росією Крим.

Документ пропонує визнати кримських татар, кримчаків і караїмів корінними народами України.

Путін назвав законопроєкт Зеленського "неприйнятним".Він навіть спробував порівняти Україну з Третім Рейхом.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, запропонований Зеленським документ повністю відповідає Декларації ООН про права корінних народів і відповідним нормам Конституції України і не має нічого спільного з маніпуляціями Путіна.

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про корінні народи 18 травня, відзначивши його, як невідкладний. 20 травня текст опублікували на сайті Верховної Ради.Росія окупувала Крим навесні 2014 року після незаконного референдуму. Приєднання півострова до не визнають Україна й більшість країн світу.

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