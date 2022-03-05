"Мужній Херсон надихає Україну та світ": Кулеба оприлюднив щемливе відео

Окупант цинічно обстрілює й тимчасово заходить в українські міста, однак українського духу йому точно не зламати! Це доводять, зокрема, мешканці Херсону.

Сотні, якщо не тисячі беззбройних жителів міста вийшли на мітинги проти окупантів. Оркам дають зрозуміти, що Херсон – це Україна, і ніяк інакше!

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Кулеба попросив підтримати Херсон

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оприлюднив щемливе відео, на якому безстрашні українці без зброї протестують прямо перед озброєними і розгубленими окупантами. Керівництво орків обіцяло, що їх зустрінуть з хлібом та сіллю, однак цього, звісно ж, не трапилось.

Мужній Херсон надихає Україну та світ! Тисячі мирних українців протестують проти російської окупації перед озброєними російськими солдатами. Який дух! Я закликаю всіх на планеті Земля: висловіть свою підтримку безстрашним українцям у Херсоні,

– написав Кулеба на своїй сторінці у твітері.

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