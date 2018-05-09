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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Музичні улюбленці Кремля привітають окупований Донбас з "перемогою"

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У окупованих Донецьку та Луганську 10-11 травня відбудеться низка концертів, в тому числі і за участю російських виконавців
У окупованих Донецьку та Луганську 10-11 травня відбудеться низка концертів, в тому числі і за участю російських виконавців / Соцмережі

10 травня в окупованому Луганську на Театральній площі має відбутися "святковий концерт" з нагоди так званого Дня перемоги. Участь у цьому дійстві, зокрема, мають взяти такі відомі російські артисти, як Олександр Маршал, Віка Циганова, Олег Газманов і екс-лідер рок-групи "Агата Крісті" Вадим Самойлов.

Про це пише "Апостроф". Крім того, ресурс оприлюднив афішу заходу.

Читайте також: 9 травня в окупованому Луганську роздавали проукраїнські листівки

Газманов, Маршал, Циганова, Самойлов, День перемоги, ЛНР, Луганськ
Популярні російські артисти виступлять в окупованому Луганську 11 травня

Журналісти додають, що наступного дня, 11 травня, подібне відбудеться вже в окупованому Донецьку, щоправда, концерт вже буде присвячено так званому "дню республіки".

За інформацією ресурсу у столиці Донбасу мають виступити все той же Газманов, а також Олексій Гоман і дівочий поп-гурт "Фабрика".

Газманов, фабрика, музика, концерт, Донецьк, Гоман
11 травня пропагандистський концерт відбудеться в окупованому Донецьку 

Крім того, видання зауважило, що Вікторія Циганова була учасницею пропагандистських заходів, що відбулися у Донецьку 9 травня. Відповідні фото співачка виклала у соцмережі.

Привезла портрет свого дідуся-фронтовика Олександра Жукова. Він служив у піхотній розвідці. Я дуже мало з ним спілкувалася, тому що він жив у Ленінградській області, а я – у Хабаровську. За все життя ми бачилися всього тричі: коли мені було п'ять років, і вже після закінчення університету. Він отримав медаль "Солдатської слави" та багато інших нагород. Він пройшов до Будапешта, був пораненим. Крім цього, він брав участь у фінській війні,
– розповіла виконавиця у коментарі одному з прокремлівських ресурсів.

Нагадаємо, у 2018 році з нагоди так званого "дня захисника вітчизни" в окупованому Донецьку на "урочистому концерті" виступав мастодонт російської сцени Олександр Буйнов.

Теги: Новини України Новини політики Музика Новини культури Новини Луганська Війна на Донбасі Новини Донецька Травневі свята День Перемоги 9 травня
Джерело: 24 Канал
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