Музичні улюбленці Кремля привітають окупований Донбас з "перемогою"
10 травня в окупованому Луганську на Театральній площі має відбутися "святковий концерт" з нагоди так званого Дня перемоги. Участь у цьому дійстві, зокрема, мають взяти такі відомі російські артисти, як Олександр Маршал, Віка Циганова, Олег Газманов і екс-лідер рок-групи "Агата Крісті" Вадим Самойлов.
Про це пише "Апостроф". Крім того, ресурс оприлюднив афішу заходу.
Читайте також: 9 травня в окупованому Луганську роздавали проукраїнські листівки
Популярні російські артисти виступлять в окупованому Луганську 11 травня
Журналісти додають, що наступного дня, 11 травня, подібне відбудеться вже в окупованому Донецьку, щоправда, концерт вже буде присвячено так званому "дню республіки".
За інформацією ресурсу у столиці Донбасу мають виступити все той же Газманов, а також Олексій Гоман і дівочий поп-гурт "Фабрика".
11 травня пропагандистський концерт відбудеться в окупованому Донецьку
Крім того, видання зауважило, що Вікторія Циганова була учасницею пропагандистських заходів, що відбулися у Донецьку 9 травня. Відповідні фото співачка виклала у соцмережі.
Привезла портрет свого дідуся-фронтовика Олександра Жукова. Він служив у піхотній розвідці. Я дуже мало з ним спілкувалася, тому що він жив у Ленінградській області, а я – у Хабаровську. За все життя ми бачилися всього тричі: коли мені було п'ять років, і вже після закінчення університету. Він отримав медаль "Солдатської слави" та багато інших нагород. Він пройшов до Будапешта, був пораненим. Крім цього, він брав участь у фінській війні,
– розповіла виконавиця у коментарі одному з прокремлівських ресурсів.
Нагадаємо, у 2018 році з нагоди так званого "дня захисника вітчизни" в окупованому Донецьку на "урочистому концерті" виступав мастодонт російської сцени Олександр Буйнов.