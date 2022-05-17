У МВС назвали чітку умову для продовження перемовин з Росією

Через цинічні дії окупантів Україна фактично вийшла із переговорів з Росією. Наразі продовжувати їх не планують.

У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що сенсу поновлювати перемовини немає. Про це 24 каналу сказав радник глави МВС Віктор Андрусів.

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Переговори з Росією поки не продовжуватимуть

За його словами, переговори не продовжать, поки або росіяни не вийдуть на кордон, або просто не покажуть, що вони дійсно готові йти на такий крок.

Хоча, можливо, ситуація з "Азовсталлю" буде таким сигналом. Це ми зрозуміємо, коли президент нам більше розповість про деталі цієї операції,

– наголосив Андрусів.

Можливо, її можна трактувати як сигнал, що Путін готовий про щось домовлятися. "Однак домовлятися з ґвалтівником – це насправді відтермінувати наступні зґвалтування", – відзначив радник глави МВС.

Андрусів вважає, що шлях один – Україна повинна звільнити свої території і тільки після цього домовлятися з главою Кремля. Або ж нові розмови про домовленості можуть бути тільки після досягненні нашої перемоги на полі бою.

Чи можливі подальші перемовини

Станом на зараз Андрусів не вважає, що перемовини будуть. Вони можливі тільки після наших контратак, які відбуватимуться найближчим часом.

Коли вони будуть надзвичайно успішними – ми увійдемо в перемовини, або вони будуть неуспішними – і ми теж увійдемо в перемовини,

– відзначив він.

До того, як Україна спробує звільнити свої території, жодної доцільності в переговорах радник глави МВС не бачить.

"Вони можуть стосуватися винятково двох питань – обмін полоненими та обмін тілами загиблих. Щодо всього іншого жодних перемовин бути не повинно", – додав він.

Перемовин з Росією поки не буде

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк підтвердив, що переговори з Росією зараз на паузі.

Причин – кілька. Однак найголовніше, що Росія зараз не показує основного розуміння сьогоднішніх процесів у світі.

Заступник керівника ОП Ігор Жовква теж відзначив, що Путін не готовий домовлятися про припинення війни.

Володимир Зеленський розповів, що Україна була готова відкласти питання Криму, однак Росія на це не погодилася.

Федір Веніславський вважає, що російська сторона хоче мати аргументи на переговорах, тому створює проблемні ділянки на фронті, аби потім ними маніпулювати.

До речі, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що війна в Україні закінчиться тільки тоді, коли ми звільнимо і Донбас, і Крим.

Андрусів припустив, коли можливе продовження переговорів: дивіться відео