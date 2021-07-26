МВС оголосило в розшук олігарха Костянтина Жеваго
Джерело:МВС України
Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук Костянтина Жеваго, як особу, що переховується від слідства. Суд заочно призначив утримання під вартою для екснардепа ще у 2020 році.
Колишній власник банку "Фінанси та кредит" перебуває в міжнародному розшуку за розтрату понад 113 мільйонів доларів. Повідомлення про заочне взяття Жеваго під варту є у розшуковому обліку МВС.
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У розшуку Інтерполу Жеваго за запитом Державного бюро розслідувань з 2019 року.
Печерський райсуд призначив утримання під вартою у червні 2020
Раніше суд вже призначав запобіжний захід для Жеваго. У грудні 2019 року дозволили його арешт. Згодом адвокат олігарха заявив, що апеляційний суд скасував рішення про затримання та тримання під вартою його клієнта.
У червні 2020 року Печерський райсуд вирішив таки призначити для Жеваго тримання під вартою. Такі кроки суду були необхідними, аби встановити місцеперебування підозрюваного та розпочати процедуру його екстрадиції.
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Головне про справу проти Костянтина Жеваго:
- У 2019 році Жеваго заочно повідомили про підозру за розтрату 2,5 мільярда гривень банку "Фінанси та кредит". Бенефіціаром цієї фінустанови і був екснардеп.
- Ці кошти використали для компаній, власником яких був саме Жеваго.
- За непідтвердженою інформацією, олігарх перебуває в одній з країн ЄС.