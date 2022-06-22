У МВС оцінили загрозу прориву на Україну з боку Білорусі

Вадим Денисенко озвучив своє припущення стосовно можливого прориву з боку Білорусі. Він зазначив, що наразі скупчень військ недостатньо, щоб це організувати.

Про це радник міністра внутрішніх справ заявив під час телемарафону. Він також додав, що не варто особливо побоюватись можливих атак сьогодні, 22 червня. Мовляв, вони будуть такими ж як і досі, передає 24 канал.

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Сил білорусів недостатньо для нападу

Вадим Денисенко зауважив, що поблизу українського кордону перебуває близько 4 тисяч військовослужбовців з Білорусі. Ця кількість мізерна, якщо говорити про спроби прорватись на Київ, Чернігів або інший напрямок, де Україна межує з країною. Тож говорити про можливий штурм або напад не доводиться.

Водночас він зауважив, що 22 червня відбудеться зустріч Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Її повинні провести у Мінську у рамках регіонального форуму.

Радник міністра не виключає, що саме сьогодні президент Росії намагатиметься вкотре переконати Лукашенка. Мовляв, Білорусь повинна залучити своє військо, щоб допомогти Росії. Але Денисенко переконаний, що президент Білорусі знову намагатиметься викрутитись. Загалом він робитиме те, що й упродовж останніх майже чотирьох місяців.

Говорити про те, що ми стоїмо на порозі масштабного наступу росіян і білорусів зі сторони Білорусі поки що, на щастя, не доводиться. Але ми змушені тримати достатньо великі частини й угруповання, щоб уникнути навіть теоретично цієї можливості,

– підкреслив Денисенко.

На питання, пов'язане з поваленням Росією влади у Білорусі, Денисенко відповів, що цього не відбудеться. У країні-агресорці, зі слів радника міністра, усі сили ворога спрямовані на війну проти України. Тож перейматись про те, що у Кремлі віддадуть наказ захопити владу у Білорусі, немає сенсу.

Ба більше, слід розуміти, що наразі саме Білорусь – найбільший союзник Росії. Тож повалення влади у цій країні може лише ускладнити життя росіянам.

Боятись додаткових загроз 22 червня не варто

Що ж стосується 22 червня, то у цей день не варто боятись якихось особливих загроз з боку Росії. Нагадаємо, що це чергова сакральна дата. Мовляв, саме у цей день почалась Друга світова війна у 1941 році. Але всі то знають, що вона взяла свій початок за 2 роки до того – 1 вересня 1939 року.

Вадим Денисенко зауважив, що у цей день окупанти робитиму те ж, що й раніше. Цим він нагадав, що російські військові й так щоденно обстрілюють Україну, убивають та травмують мирне населення, а також руйнують інфраструктуру.

Натомість можлива лиш активізація ворожих ДРГ. І то в окремих районах нашої держави. Цей ризик у силових структурах розуміють. Тож продовжують працювати у посиленому режимі.

Лукашенко не віддасть наказу напасти

У цьому переконаний російський публіцист Андрій Піонтковський. Він вважає, що так зване ополчення Лукашенко збирає не просто так. Це президент Білорусі робить для того, щоб захистити себе від можливого витіснення військовими з Росії.

Публіцист підкреслив, що Лукашенка турбує лише його персона. Він боїться втратити владу у державі. І не менше він хвилюється, щоб його ж військові не спрямували зброю проти нього.

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